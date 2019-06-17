Lezzetli mi lezzetli ciğer sarma nasıl yapılır?

Ciğerin faydaları saymakla bitmez. Hem göze hitap eden hem de lezzetiyle ünlü olan ciğer sarma tarifini haberimizde derledik. Yapılışı biraz emek istese de tadına doyum olmayan ciğer sarma nasıl yapılır?
17 Haziran 2019 Pazartesi 16:48
Güncelleme: 17.06.2019 16:48
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Ciğerin faydaları saymakla bitmez. Hem göze hitap eden hem de lezzetiyle ünlü olan ciğer sarma tarifini haberimizde derledik. Yapılışı biraz emek istese de tadına doyum olmayan ciğer sarma nasıl yapılır?
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Sevilen yemeklerden biri olan ciğer sarma tarifini sizler için derledik. Ciğer sarma yaparak sevdiklerinize keyifli bir sunum yapabilirsiniz. Pratik ciğer sarma tarifi haberimizde yer alıyor.
Malzemeler:
1 çift kuzu karaciğeri Körpe kuzu gömleği (Kurban bayramı mevsimidir)
1 adet kuru soğan 1, 5 su bardağı pirinç 2 adet taze soğan
1 yemek kaşığı kıyılmış dereotu 1/2 (yarım) çay bardağı kuş üzümü 1/2 (yarım) çay bardağı dolmalık fıstık