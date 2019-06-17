Lezzetli mi lezzetli ciğer sarma nasıl yapılır? - Son dakika Haberler fotoğrafları - Fotomaç
17 Haziran 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Lezzetli mi lezzetli ciğer sarma nasıl yapılır?

Lezzetli mi lezzetli ciğer sarma nasıl yapılır?

Ciğerin faydaları saymakla bitmez. Hem göze hitap eden hem de lezzetiyle ünlü olan ciğer sarma tarifini haberimizde derledik. Yapılışı biraz emek istese de tadına doyum olmayan ciğer sarma nasıl yapılır?

17 Haziran 2019 Pazartesi 16:48 Güncelleme: 17.06.2019 16:48
Lezzetli mi lezzetli ciğer sarma nasıl yapılır?

Ciğerin faydaları saymakla bitmez. Hem göze hitap eden hem de lezzetiyle ünlü olan ciğer sarma tarifini haberimizde derledik. Yapılışı biraz emek istese de tadına doyum olmayan ciğer sarma nasıl yapılır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Lezzetli mi lezzetli ciğer sarma nasıl yapılır?

Sevilen yemeklerden biri olan ciğer sarma tarifini sizler için derledik. Ciğer sarma yaparak sevdiklerinize keyifli bir sunum yapabilirsiniz. Pratik ciğer sarma tarifi haberimizde yer alıyor.

Lezzetli mi lezzetli ciğer sarma nasıl yapılır?

Malzemeler:

1 çift kuzu karaciğeri
Körpe kuzu gömleği (Kurban bayramı mevsimidir)

Lezzetli mi lezzetli ciğer sarma nasıl yapılır?

1 adet kuru soğan
1, 5 su bardağı pirinç
2 adet taze soğan

Lezzetli mi lezzetli ciğer sarma nasıl yapılır?

1 yemek kaşığı kıyılmış dereotu
1/2 (yarım) çay bardağı kuş üzümü
1/2 (yarım) çay bardağı dolmalık fıstık

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN