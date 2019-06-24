Dolar bugün ne kadar? 24 Haziran Dolar ve Euro fiyatları

Haftanın ilk gününe Dolar fiyatlarının kaç liradan işlem gördüğü merak ediliyor. 24 Haziran Pazartesi gününde hem Dolar hem de Euro fiyatlarının ne kadar olduğu belli oldu. En önemli yatırım araçlarından Dolar ve Euro, vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. İşte güncel bilgiler…