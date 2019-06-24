Dolar bugün ne kadar? 24 Haziran Dolar ve Euro fiyatları - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Haziran 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Dolar bugün ne kadar? 24 Haziran Dolar ve Euro fiyatları

Dolar bugün ne kadar? 24 Haziran Dolar ve Euro fiyatları

Haftanın ilk gününe Dolar fiyatlarının kaç liradan işlem gördüğü merak ediliyor. 24 Haziran Pazartesi gününde hem Dolar hem de Euro fiyatlarının ne kadar olduğu belli oldu. En önemli yatırım araçlarından Dolar ve Euro, vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. İşte güncel bilgiler…

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:15 Güncelleme: 24.06.2019 11:15
Dolar bugün ne kadar? 24 Haziran Dolar ve Euro fiyatları

Haftanın ilk gününe Dolar fiyatlarının kaç liradan işlem gördüğü merak ediliyor. 24 Haziran Pazartesi gününde hem Dolar hem de Euro fiyatlarının ne kadar olduğu belli oldu. En önemli yatırım araçlarından Dolar ve Euro, vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. İşte güncel bilgiler…

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Dolar bugün ne kadar? 24 Haziran Dolar ve Euro fiyatları

Yatırımcılar Dolar ve Euro fiyatlarını her gün araştırıyor. Dalgalanma haline olan Dolar kuru ve Euro fiyatlarında son durumun ne olduğu merak konusu… Dolar ve Euro'nun bugün ne kadardan işlem gördüğü piyasaların açılmasıyla birlikte ortaya çıktı. Döviz piyasasına dair güncel rakamlar haberimizde yer alıyor.

Dolar bugün ne kadar? 24 Haziran Dolar ve Euro fiyatları

DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR? (24 HAZİRAN 2019)

Dolar bugün ne kadar? 24 Haziran Dolar ve Euro fiyatları

Dolar: 5,7247 - 5,7275

Dolar bugün ne kadar? 24 Haziran Dolar ve Euro fiyatları

Euro: 6,5129 - 6,5188

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