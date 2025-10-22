CANLI SKOR ANA SAYFA
Galeri Haberler BUSKİ BURSA SU KESİNTİSİ: 22 Ekim Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi sorgula!

Bursa'da yaşayanlar, günlük yaşamı planlamak için sıkça "Bursa'da 22 Ekim'de sular ne zaman gelecek?" ve "BUSKİ su kesintisi hangi saatlerde olacak?" sorularını araştırıyor. BUSKİ, altyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli bölgelerde geçici su kesintileri uyguluyor. Güncel bilgilere göre, 22 Ekim'de suların kesileceği bölgeler ve saatler BUSKİ resmi sitesi veya mobil uygulaması üzerinden duyuruluyor. Çalışmaların süresine bağlı olarak kesinti genellikle 3–6 saat arasında değişiyor. Bursa halkı, özellikle "Bursa su kesintisi 22 Ekim'de hangi bölgeleri kapsıyor?", "Sular ne zaman gelecek?" ve "Bursa su kesintisi sorgulama işlemi nasıl yapılır?" sorularının yanıtını araştırıyor.

BURSA SU KESİNTİSİ

22 Ekim Çarşamba günü için yapılan açıklamalara göre, bazı semtlerde sabah saatlerinden öğleye kadar kesinti yaşanabilir. Kesintiden etkilenen vatandaşlar, BUSKİ'nin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden adres bazlı sorgulama yaparak suların hangi saatlerde geleceğini öğrenebilir.

Ekim Çarşamba günü Bursa'nın hangi semtlerinde su kesintisi olacağı ve suyun geri geleceği saatler, BUSKİ'nin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden güncel olarak takip edilebiliyor.
