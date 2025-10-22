Galeri Haberler BUSKİ BURSA SU KESİNTİSİ: 22 Ekim Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi sorgula!

Bursa'da yaşayanlar, günlük yaşamı planlamak için sıkça "Bursa'da 22 Ekim'de sular ne zaman gelecek?" ve "BUSKİ su kesintisi hangi saatlerde olacak?" sorularını araştırıyor. BUSKİ, altyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli bölgelerde geçici su kesintileri uyguluyor. Güncel bilgilere göre, 22 Ekim'de suların kesileceği bölgeler ve saatler BUSKİ resmi sitesi veya mobil uygulaması üzerinden duyuruluyor. Çalışmaların süresine bağlı olarak kesinti genellikle 3–6 saat arasında değişiyor. Bursa halkı, özellikle "Bursa su kesintisi 22 Ekim'de hangi bölgeleri kapsıyor?", "Sular ne zaman gelecek?" ve "Bursa su kesintisi sorgulama işlemi nasıl yapılır?" sorularının yanıtını araştırıyor.