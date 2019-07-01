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BİM Cuma aktüel ürünleri yayınlandı! 5 Temmuz BİM aktüel katalog
Bu haftanın BİM marketleri çılgın Cuma indirimleri belli oldu. 5 Temmuz Cuma için BİM aktüel kataloğu yayınlandı. Her hafta olduğu gibi bu Cuma gününde de pek çok üründe cazip indirim fırsatları dikkat çekiyor. Özellikle tatil planları yapan kişilerin ihtiyaç duyacağı ürünler satışa sunuluyor.
1 Temmuz 2019 Pazartesi 13:40
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Bu haftanın BİM marketleri çılgın Cuma indirimleri belli oldu. 5 Temmuz Cuma için BİM aktüel kataloğu yayınlandı. Her hafta olduğu gibi bu Cuma gününde de pek çok üründe cazip indirim fırsatları dikkat çekiyor. Özellikle tatil planları yapan kişilerin ihtiyaç duyacağı ürünler satışa sunuluyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
BİM marketler zincirinin merakla ve heyecanla beklenen 5 Temmuz Cuma aktüel kataloğu yayınlandı. Cep telefonundan plaj ürünlerine, bebek eşyalarından oyuncaklara, kıyafet ve ayakkabıdan nevresimlere daha çok fazla kategoriden BİM aktüel ürünleri büyük indirimde. İşte BİM aktüel ürünleri…