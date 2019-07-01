BİM Cuma aktüel ürünleri yayınlandı! 5 Temmuz BİM aktüel katalog

Bu haftanın BİM marketleri çılgın Cuma indirimleri belli oldu. 5 Temmuz Cuma için BİM aktüel kataloğu yayınlandı. Her hafta olduğu gibi bu Cuma gününde de pek çok üründe cazip indirim fırsatları dikkat çekiyor. Özellikle tatil planları yapan kişilerin ihtiyaç duyacağı ürünler satışa sunuluyor.