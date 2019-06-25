BİM aktüel ürünler kataloğu! (25 Haziran 2019) - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Haziran 2019, Salı
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Haberler Galeri BİM aktüel ürünler kataloğu! (25 Haziran 2019)

BİM aktüel ürünler kataloğu! (25 Haziran 2019)

Her hafta merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Farklı pek çok ürünün yer aldığı BİM aktüel kataloğunda çok uygun fiyatlarla satışa sunulan ürünler stoklarla sınırlı oluyor. Peki 25 Haziran Salı günü BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Hangi cazip fiyatlı ürünleri kaçırmamak gerek?
25 Haziran 2019 Salı 11:12
BİM aktüel ürünler kataloğu! (25 Haziran 2019)

Her hafta merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Farklı pek çok ürünün yer aldığı BİM aktüel kataloğunda çok uygun fiyatlarla satışa sunulan ürünler stoklarla sınırlı oluyor. Peki 25 Haziran Salı günü BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Hangi cazip fiyatlı ürünleri kaçırmamak gerek?

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BİM aktüel ürünler kataloğu! (25 Haziran 2019)

BİM aktüel ürünler Salı ve Cuma günleri satışa sunuluyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan BİM aktüel satışı için acele etmek gerekiyor, sınırlı sayıda olan ürünler farklı bir tarihte tekrar satışta olabiliyor. Peki bu hafta Salı gününde BİM aktüel ürünlerde neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu! (25 Haziran 2019)

Uygun fiyatlı ürünleri vatandaşların satışına sunan BİM marketleri, yine aktüel ürün çeşitleriyle dikkat çekiyor.

BİM aktüel ürünler kataloğu! (25 Haziran 2019)

25 Haziran 2019 Salı günü BİM aktüel kataloğunda özellikle gıda ürünlerindeki cazip fiyatlar dikkat çekiyor.

BİM aktüel ürünler kataloğu! (25 Haziran 2019)
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