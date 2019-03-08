Tarihe geçen Türk kadın sporcular

Hayatın her alanında olduğu gibi sporda da Türk kadınları, güreşten eskrime, tekvandodan okçuluğa kadar birçok branşta elde ettikleri başarılarla adlarını spor tarihine yazdırdı
8 Mart 2019 Cuma 14:23
Güncelleme: 08.03.2019 14:25
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Milli sporcularlardan Neslihan Yiğit badminton, Çağla Büyükakçay tenis, İlke Özyüksel modern pentatlon, Göksu Üçtaş Şanlı ise cimnastik branşında olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden ilk sporcu olarak adlarını tarihe yazdırdı.
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Türk tenisinin öncü isimlerinden Çağla Büyükakçay ayrıca 2016 TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta tarihi şampiyonluk yaşadı.
Milli tekvandocu Nur Tatar Askari, iki olimpiyat oyunlarında madalya kazanan tek Türk kadın sporcu unvanını taşıyor.
2012 Londra Olimpiyatları'nda gümüş madalya alan Nur Tatar, 2016 Rio Olimpiyatları'nda da üçüncülük kürsüsüne çıktı.
Dünya ve Avrupa şampiyonluğu da bulunan Nur Tatar, Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da madalya beklediği isimler arasında yer alıyor.