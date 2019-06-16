Vedat Muriç'ten kulübüne tepki: Bırakın gideyim! - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
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Vedat Muriç'ten kulübüne tepki: Bırakın gideyim!
Transferin gözde isimlerinden Çaykur Rizesporlu Vedat Muriç'ten kulübüne tepki geldi. Golcü oyuncu, kendisi için Galatasaray'dan 10 milyon euro isteyen kulübüne mesaj gönderdi ve "Alacaklarımı da bırakacağım. Yeter ki bedeli aşağı çekin" dedi.
16 Haziran 2019 Pazar 07:51
Galatasaray'ın gündemindeki Vedat Muriç, gemileri yaktı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kulübü Çaykur Rizespor'un 10 milyon euro bonservis bedeli istediği Kosovalı futbolcu, sarı-kırmızılı formayı giymek için resti çekti.
Kendisinde ısrarcı olan Galatasaray'a gitmek istediğini her fırsatta dile getiren 25 yaşındaki golcü, Çaykur Rizesporlu yöneticilere mesaj gönderdi.
Muriç, "Alacaklarımı da bırakacağım. Yeter ki bonservis bedelini aşağı çekin. Galatasaray'da oynamak istiyorum" sözlerini sarfetti.
GÜNDEMDEKİ ADAM
Aslan'ın ezeli rakibi F.Bahçe'nin de devrede olmasını kullanan Karadeniz temsilcisinde Vedat'ın tavrı sonrası bonservis bedelini aşağı çekeceği öğrenildi.
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