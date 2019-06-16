Vedat Muriç'ten kulübüne tepki: Bırakın gideyim! - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
16 Haziran 2019, Pazar
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Vedat Muriç'ten kulübüne tepki: Bırakın gideyim!

Transferin gözde isimlerinden Çaykur Rizesporlu Vedat Muriç'ten kulübüne tepki geldi. Golcü oyuncu, kendisi için Galatasaray'dan 10 milyon euro isteyen kulübüne mesaj gönderdi ve "Alacaklarımı da bırakacağım. Yeter ki bedeli aşağı çekin" dedi.
16 Haziran 2019 Pazar 07:51
Vedat Muriç'ten kulübüne tepki: Bırakın gideyim!

Galatasaray'ın gündemindeki Vedat Muriç, gemileri yaktı...

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Vedat Muriç'ten kulübüne tepki: Bırakın gideyim!

Kulübü Çaykur Rizespor'un 10 milyon euro bonservis bedeli istediği Kosovalı futbolcu, sarı-kırmızılı formayı giymek için resti çekti.

Vedat Muriç'ten kulübüne tepki: Bırakın gideyim!

Kendisinde ısrarcı olan Galatasaray'a gitmek istediğini her fırsatta dile getiren 25 yaşındaki golcü, Çaykur Rizesporlu yöneticilere mesaj gönderdi.

Vedat Muriç'ten kulübüne tepki: Bırakın gideyim!

Muriç, "Alacaklarımı da bırakacağım. Yeter ki bonservis bedelini aşağı çekin. Galatasaray'da oynamak istiyorum" sözlerini sarfetti.

Vedat Muriç'ten kulübüne tepki: Bırakın gideyim!

GÜNDEMDEKİ ADAM

Aslan'ın ezeli rakibi F.Bahçe'nin de devrede olmasını kullanan Karadeniz temsilcisinde Vedat'ın tavrı sonrası bonservis bedelini aşağı çekeceği öğrenildi.

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