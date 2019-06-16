Vedat Muriç'ten kulübüne tepki: Bırakın gideyim!

Transferin gözde isimlerinden Çaykur Rizesporlu Vedat Muriç'ten kulübüne tepki geldi. Golcü oyuncu, kendisi için Galatasaray'dan 10 milyon euro isteyen kulübüne mesaj gönderdi ve "Alacaklarımı da bırakacağım. Yeter ki bedeli aşağı çekin" dedi.

16 Haziran 2019 Pazar 07:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





