Transfermarkt’a Galatasaray damgası

BU sezon takımlarına tam destek veren ve şampiyonluğa taşıyan Galatasaraylı taraftarlar, transfer çalışmalarını da yakından takip ediyor. Bu durum Almanların ünlü sitesi Transfermarkt'a da net bir şekilde yansıdı. Sitede en çok tıklanan 10 futbolcu profilinden 6'sı, sarıkırmızılı takımın listesinde yer alan oyuncularından oluşuyor.



