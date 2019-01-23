Galatasaray'da son dakika şoku yaşanıyor! Taraftarların ısrarla beklediği forvet transferinde şoke eden gelişme yaşandı. Pazar gecesi Dubai'ye giden Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar'ın Pato ve Alan Carvalho transferini noktalayamadan İstanbul'a dönüyor olması taraftarı adeta çileden çıkardı. Forvet bekleyen sarı kırmızılı taraftar sosyal medyadan yönetime büyük tepki gösterdi.