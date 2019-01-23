Taraftardan Galatasaray yönetimine büyük tepki! - Fotomaç
23 Ocak 2019, Çarşamba
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Taraftardan Galatasaray yönetimine büyük tepki!

Galatasaray'da son dakika şoku yaşanıyor! Taraftarların ısrarla beklediği forvet transferinde şoke eden gelişme yaşandı. Pazar gecesi Dubai'ye giden Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar'ın Pato ve Alan Carvalho transferini noktalayamadan İstanbul'a dönüyor olması taraftarı adeta çileden çıkardı. Forvet bekleyen sarı kırmızılı taraftar sosyal medyadan yönetime büyük tepki gösterdi.

23 Ocak 2019 Çarşamba, 11:47:37 Güncelleme: 12:26:51
Taraftardan Galatasaray yönetimine büyük tepki!
GALERİ DEVAM EDİYOR
Taraftardan Galatasaray yönetimine büyük tepki!
Taraftardan Galatasaray yönetimine büyük tepki!
Taraftardan Galatasaray yönetimine büyük tepki!
Taraftardan Galatasaray yönetimine büyük tepki!
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