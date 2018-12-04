Taraftar Ünal Aysalı çağırdı! Aysaldan cevap geldi...

Bizlerin eski yöneticiler olarak, görüşlerimizi sadece genel kurullarda açıklamamız yerinde olur. Mevcut yönetimdeki dostlarıma bu etapta yapabileceğim tek hatırlatma; hedefte kim olursa olsun, Galatasaray Spor Kulübü'nün kurumsal menfaat ve marka değerinin her şeyden ve herkesten daha önemli olduğu unutulmamasıdır.