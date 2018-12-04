Taraftar Ünal Aysalı çağırdı! Aysaldan cevap geldi... - Galeri - Fotomaç
04 Aralık 2018, Salı
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Taraftar Ünal Aysal'ı çağırdı! Aysal'dan cevap geldi...

Sıkıntılı günler geçiren Galatasaray'da taraftar yönetime sert tepki gösterdi ve Ünal Aysal'ı yeniden göreve çağırdı!
4 Aralık 2018 Salı, 11:25:00 Güncelleme: 11:28:42
Taraftar Ünal Aysalı çağırdı! Aysaldan cevap geldi...

G.Saray'da büyük isyan 'VAR'! Sarı kırmızılı taraftarlar, Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır'a yönetiminden dolayı ateş püskürdü.

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Taraftar Ünal Aysalı çağırdı! Aysaldan cevap geldi...

Taraftarlar, yönetimin de gösterdiği sessizliğe sert bir tepki göstererek eski başkan Ünal Aysal'ı yeniden göreve davet etti.

Taraftar Ünal Aysalı çağırdı! Aysaldan cevap geldi...

Aysal, taraftarın bu isyanı ile ilgili Akşam'a açıklamalarda bulundu. İşte Ünal Aysal'ın Sarı-Kırmızılı yönetime tavsiye yönündeki açıklamaları:

Taraftar Ünal Aysalı çağırdı! Aysaldan cevap geldi...

MARKAMIZ HERKESTEN ÖNEMLİ

Bu etapta gündem ile ilgili konuşmak, bence sadece yetki ve sorumluluğu taşıyan bugünkü başkanın görevi ve hakkıdır.

Taraftar Ünal Aysalı çağırdı! Aysaldan cevap geldi...

Bizlerin eski yöneticiler olarak, görüşlerimizi sadece genel kurullarda açıklamamız yerinde olur. Mevcut yönetimdeki dostlarıma bu etapta yapabileceğim tek hatırlatma; hedefte kim olursa olsun, Galatasaray Spor Kulübü'nün kurumsal menfaat ve marka değerinin her şeyden ve herkesten daha önemli olduğu unutulmamasıdır.

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