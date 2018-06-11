Taffarel'den flaş açıklama!
Alisson'un yeteneklerinden söz eden Taffarel, ''Alisson dünyanın en iyi kalecilerinden biri. Courtois, De Gea ve Neuer'le yarışacak seviyede. Daima beklentilerin üzerine çıkıyor. En önemli özelliği, yeteneğinin yanı sıra zihinsel özellikleri. Daha önce bu kadar yakışıklı ve yetenekli bir kaleci görmedim'' şeklinde konuştu. (Goal)
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