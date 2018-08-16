Süper Ligin devleri Euro ile devam diyor! - Galeri - Fotomaç
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    Süper Lig'in devleri Euro ile devam diyor!

    16 Ağustos 2018 Perşembe, 11:16:27 Güncelleme: 11:19:03
    Süper Lig'in devleri Euro ile devam diyor!
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    Süper Ligin devleri Euro ile devam diyor!

    Son dönemdeki kur artışlarına ve Financial Fair Play'e (FFP) rağmen üç büyükler ödemelerini Euro ile yapmaya devam ediyor.

    Financial Fair Play kuralları sebebiyle ligimizin üç büyük ekibi olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu transfer dönemini sessiz geçirmeye devam ediyor. Son dönemlerdeki kur artışları yüzünden takımların borçları yüzde 50 artarken, bu durum yönetimlerin belini büküyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Süper Lig'in devleri Euro ile devam diyor!
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    Süper Ligin devleri Euro ile devam diyor!

    Transfer harcamalarına ve gelir-gider dengesine dikkat edilmediği takdirde UEFA'dan gelebilecek cezalar takımları korkutuyor. Geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde kadrolara dahil edilen ve maaşlarını Euro cinsinden alan futbolcuların alacağı ücretler yüzde 50 artış gösterdi. Üç büyüklerde sadece Galatasaray, Akhisarspor'dan kadrosuna kattığı Muğdat Çelik ile TL cinsinden anlaşma yapmıştı. Ülkede yaşanan ekonomik krize rağmen üç büyük takımın hocaları da maaşlarını Euro ile almaya devam ediyor.

    Süper Lig'in devleri Euro ile devam diyor!
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    Süper Ligin devleri Euro ile devam diyor!

    Fatih Terim

    Igor Tudor'un görevine son verildikten sonra 22 Aralık 2017 tarihinde Galatasaray'a dönen Fatih Terim, ligin ikinci yarısı için her ay 1905 TL'lik ücretle anlaştı. Sarı-kırmızılılar, 2018-2019 sezonu için deneyimli antrenöre 3 milyon Euro ödeneceğini Kamuoyu Aydınla Platform'una (KAP) bildirmişti.

    Süper Lig'in devleri Euro ile devam diyor!
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    Süper Ligin devleri Euro ile devam diyor!

    Cimbom, deneyimli hocanın alacağı ücreti açıkladığı gün Fatih Terim bir sonraki sene için TL cinsinden maaşı 13 milyon 500 bin TL'ydi. Döviz artışı nedeniyle başarılı antrenörün sarı-kırmızılılardan alacağı ücret 6 milyon 180 bin TL artarak 19 milyon 680 bin TL oldu.

    Süper Lig'in devleri Euro ile devam diyor!
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    Süper Ligin devleri Euro ile devam diyor!

    Şenol Güneş

    Beşiktaş yönetimi, siyah-beyazlı takımı arka arkaya 2 defa şampiyon yapan ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselme başarısı gösteren Teknik Direktör Şenol Güneş ile geçtiğimiz sezon yeni bir sözleşme imzalamış ve maaşını 2 milyon 500 bin Euro'ya çıkarmıştı.

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