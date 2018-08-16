Süper Ligin devleri Euro ile devam diyor!

Son dönemdeki kur artışlarına ve Financial Fair Play'e (FFP) rağmen üç büyükler ödemelerini Euro ile yapmaya devam ediyor.



Financial Fair Play kuralları sebebiyle ligimizin üç büyük ekibi olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu transfer dönemini sessiz geçirmeye devam ediyor. Son dönemlerdeki kur artışları yüzünden takımların borçları yüzde 50 artarken, bu durum yönetimlerin belini büküyor.