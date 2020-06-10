Süper Lig'de heyecan dorukta! Şampiyonluğun kilit rakamları 29-30
Süper Lig, corona virüsü salgını verilen aranın ardından geri dönüyor. Kalan 8 maçın oynanacağı ligde, şampiyonluk yarışındaki takımlar arasındaki puan farkının az olması heyecanı ikiye katlıyor. İşte şampiyonluğun şifresi...
10 Haziran 2020 Çarşamba 10:36
Güncelleme: 10.06.2020 10:36
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Uzun bekleyiş nihayet son buluyor... Süper Lig'in başlamasına sadece 2 gün kaldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
8 hafta sonunda şampiyonluğu kimin kazanacağı ise büyük merak konusu... Öte yandan fikstüre göre kritik haftalar da belli oldu.
Takvim'de yer alan habere göre ligin 29 ve 30. haftaları, şampiyonluğun kaderini belirleyebilir.
Medipol Başakşehir-Galatasaray ve Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmaları düğümü çözecek.
Cimbom, iki rakibini de yenerse şampiyonluk yarışında avantajı eline geçirecek ve kalan 4 hafta için elini bir hayli güçlendirecek. Aslan iki rakibinin de 3 puan gerisinde yer alıyor.