Süper Lig'de heyecan dorukta! Şampiyonluğun kilit rakamları 29-30 - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Süper Lig'de heyecan dorukta! Şampiyonluğun kilit rakamları 29-30

Süper Lig'de heyecan dorukta! Şampiyonluğun kilit rakamları 29-30

Süper Lig, corona virüsü salgını verilen aranın ardından geri dönüyor. Kalan 8 maçın oynanacağı ligde, şampiyonluk yarışındaki takımlar arasındaki puan farkının az olması heyecanı ikiye katlıyor. İşte şampiyonluğun şifresi...

10 Haziran 2020 Çarşamba 10:36 Güncelleme: 10.06.2020 10:36
Süper Lig'de heyecan dorukta! Şampiyonluğun kilit rakamları 29-30

Uzun bekleyiş nihayet son buluyor... Süper Lig'in başlamasına sadece 2 gün kaldı.

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Süper Lig'de heyecan dorukta! Şampiyonluğun kilit rakamları 29-30

8 hafta sonunda şampiyonluğu kimin kazanacağı ise büyük merak konusu... Öte yandan fikstüre göre kritik haftalar da belli oldu.

Süper Lig'de heyecan dorukta! Şampiyonluğun kilit rakamları 29-30

Takvim'de yer alan habere göre ligin 29 ve 30. haftaları, şampiyonluğun kaderini belirleyebilir.

Süper Lig'de heyecan dorukta! Şampiyonluğun kilit rakamları 29-30

Medipol Başakşehir-Galatasaray ve Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmaları düğümü çözecek.

Süper Lig'de heyecan dorukta! Şampiyonluğun kilit rakamları 29-30

Cimbom, iki rakibini de yenerse şampiyonluk yarışında avantajı eline geçirecek ve kalan 4 hafta için elini bir hayli güçlendirecek. Aslan iki rakibinin de 3 puan gerisinde yer alıyor.

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