Spor Yazarları Kasımpaşa - Galatasaray maçını değerlendirdi

Çünkü kamerada net gözüküyor.

Galatasaray tüm maçlarda elinde ne zaman patlayacağı belli olmayan el bombası ile oynuyor.

Hakemden açılmışken iki cümle daha yazalım.

İkinci yarı Belhanda'ya yapılan hareket de net kırmızı.

Eğer sen kırmızıyı veremezsen bu sefer futbolcu, futbolcuyu cezalandırmaya kalkar.

Sen uyanamıyorsun, Fatih Terim kenardan uyanıyor "Bunu sahada tutarsam atılacak" diyor ve kenara alıyor.

İşte hakemlik böyle bir şey. Sen teknik direktörün gördüğünü göremiyorsun.

Yaptığın iki halt daha var.