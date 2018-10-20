Spor yazarları G.Saray maçını yazdı

Televizyonda seyrettim, keyif aldım.

Çok kalite mi vardı?

Hayır.

Ama şu vardı. İki taraf da futbol oynamaya çalıştılar.

Hiçbir zaman oyun durmadı.

Nereden seyrediyorum lan bu maçı demedim.

Daha da önemlisi.

Türkiye Ligi'ndeki seyrettiğim maçların çoğunda olduğu gibi uykum gelmedi.

Uyuyamadım.

Her an bir halt olur diye.

Galatasaray'da 3 oyuncu adale çekmesinden sakatlandı.