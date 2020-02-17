Spor yazarları Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi

"VAR İSİM OLARAK VARDI FİİLEN YOKTU"

Yukarıdaki takımlara bakıyorsunuz; Alanya bugün yenildi ama kötü oynamıyorlar, Başakşehir "İyi oynamadı" denildiği zaman bile vasatın üzerinde bir oyunları var. Keza Trabzonspor da öyle. Ama 3 büyük takım ite kaka gidiyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray... Bu kadar taraftar, bu kadar basın gücüne rağmen ancak bu kadar oynuyorlar. Hakem genelde kötü maç yönetmedi. Ama o pozisyonda kesinlikle VAR'ın hakemi çağırması gerekirdi. Diyelim ki hakem göremedi. VAR ne iş yapar? Meçhul... Yani VAR dün gece isim olarak vardı, ama fiilen yoktu.