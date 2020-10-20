Spor yazarları Galatasaray - Alanyaspor maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 5'inci hafta maçında Galatasaray sahasında lige iyi bir başlangıç yapan Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele konuk takımın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Spor yazarları da Galatasaray - Alanyaspor arasında oynanan zorlu mücadele ile ilgili flaş değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
20 Ekim 2020 Salı 08:58, Güncelleme 20.10.2020 09:01
Spor yazarları Galatasaray - Alanyaspor maçını değerlendirdi