Spor yazarları Galatasaray-Alanyaspor maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 14'üncü haftasında Galatasaray taraftarı önünde Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla sarı-kırmızılılar oldu. Cimbom'a galibiyeti getiren golü penaltıdan Belhanda kaydetti. Karşılaşmada en dikkat çeken isim ise Fernando Muslera oldu. Alanyaspor'un tehlikeli ataklarında kalesini gole kapatan Muslera taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı. Galatasaray'da Falcao da tam 68 gün sonra yeniden formasına kavuştu. Spor yazarları da Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan zorlu karşılaşmayı değerlendirdi.
8 Aralık 2019 Pazar 07:43
Güncelleme: 08.12.2019 07:43
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SERKAN KORKMAZ - MUSLERA OLMASAYDI
Dün akşam taraftarın maç öncesinde tribüne çağırmadığı Balhanda maçın en iyilerinden biriydi. Bunu çok kritik bir penaltıyı gole çevirdiği için söylemiyorum.
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Özellikle top rakipteyken mücadelesi kendi performansının gidişatına isyandı.
Yine de Galatasaray'ın kendi evindeki bir maçtan sonra ne Belhanda'ya ne başka oyuncuya maçın en iyisiydi diyemiyorum.
'Çünkü iyine muazzam bir Muslera izledik.' Kullanmayı en sevdiği kalıplardan birisi 'sonuçtan bağımsız konuşmak' gerekirse; Galatasaray'ın bir türlü iyi yolda olduğunu söyleyemiyorum.
Dün akşam taraftarın en çok mutlu olduğu an, 2 ayı aşkın süredir formasıyla göremediiFalcao'nun girdiği andı.