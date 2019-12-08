Spor yazarları Galatasaray-Alanyaspor maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Galatasaray taraftarı önünde Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla sarı-kırmızılılar oldu. Cimbom'a galibiyeti getiren golü penaltıdan Belhanda kaydetti. Karşılaşmada en dikkat çeken isim ise Fernando Muslera oldu. Alanyaspor'un tehlikeli ataklarında kalesini gole kapatan Muslera taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı. Galatasaray'da Falcao da tam 68 gün sonra yeniden formasına kavuştu. Spor yazarları da Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan zorlu karşılaşmayı değerlendirdi.

8 Aralık 2019 Pazar 07:43 Güncelleme: 08.12.2019 07:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





