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Son dakika sürprizi... Emre Mor kampa katıldı! Galatasaray transfer haberleri...
Galatasaray'ın transfer gündeminde olan olan Emre Mor ve Okay Yokuşlu ile ilgili bomba son dakika gelişmesi... İki oyuncunun transferi de açıklanmasını bekleyen sarı kırmızılı taraftarlar güne son dakika gelişmesi ile uyandı. İki takımın da kamp kadrosu belli olurken Emre Mor ile Okay gelişmesi gündeme bomba gibi düştü. İşte kamp kadroları ve iki ismin son durumu...
15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:08
Güncelleme: 15.07.2019 13:15
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Galatasaray'da kanat ve orta saha arayışları son hızla devam ediyor.
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Transfer atağına kalkan sarı kırmızılılar, Celta Vigo'da forma giyen Türk futbolcular Emre Mor ve Okay Yokuşlu ile ilgileniyordu.
Bu kapsamda yaşanan son dakika gelişmesi taraftarları ayağa kaldıran cinsten...
Geçtiğimiz günlerde sarı kırmızılar resmi internet sitesinden bir açıklamada bulunmuştu.
O açıklamada; "Şampiyon Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına başlıyor. Yeni sezon öncesi teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde 4 Temmuz 2019 Perşembe günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek olan takımımızda ilk iki gün sağlık kontrolleri yapılacak.