Son dakika sürprizi... Emre Mor kampa katıldı! Galatasaray transfer haberleri...

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan olan Emre Mor ve Okay Yokuşlu ile ilgili bomba son dakika gelişmesi... İki oyuncunun transferi de açıklanmasını bekleyen sarı kırmızılı taraftarlar güne son dakika gelişmesi ile uyandı. İki takımın da kamp kadrosu belli olurken Emre Mor ile Okay gelişmesi gündeme bomba gibi düştü. İşte kamp kadroları ve iki ismin son durumu...