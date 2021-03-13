Galeri Galatasaray Son dakika spor haberleri: Kayserispor Galatasaray maçına Radamel Falcao damgası! Sosyal medyayı salladı

Son dakika spor haberleri: Kayserispor Galatasaray maçına Radamel Falcao damgası! Sosyal medyayı salladı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takımda son haftaların formda ismi Radamel Falcao, bu maçta da gollerine kaldığı yerden devam etti. Sakatlığını atlatmasının ardından çok iyi dönen Kolombiyalı santrfor, Kayserispor'u da boş geçmedi. Falcao bu performansıyla sosyal medyayı salladı. İşte o yorumlar...

Son dakika spor haberleri: Kayserispor Galatasaray maçına Radamel Falcao damgası! Sosyal medyayı salladı

Son dakika spor haberleri: Kayserispor Galatasaray maçına Radamel Falcao damgası! Sosyal medyayı salladı

Galatasaray'da Radamel Falcao rüzgarı devam ediyor. Sakatlığını atlatmasının ardından çok iyi bir geri dönüş yapan Kolombiyalı santrfor performansıyla dikkat çekiyor.

Son dakika spor haberleri: Kayserispor Galatasaray maçına Radamel Falcao damgası! Sosyal medyayı salladı

Kayserispor deplasmanında çift forvet ile sahaya çıkan Galatasaray'da Mostafa Mohamed ile Radamel Falcao uyumlu bir görüntü çizdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika spor haberleri: Kayserispor Galatasaray maçına Radamel Falcao damgası! Sosyal medyayı salladı

İyi oyununu güzel bir golle süsleyen Kolombiyalı santrfor, son haftalardaki formunu sürdürdü. Falcao'nun bu performansı sosyal medyayı salladı. İşte o yorumlar...

Son dakika spor haberleri: Kayserispor Galatasaray maçına Radamel Falcao damgası! Sosyal medyayı salladı
Son dakika spor haberleri: Kayserispor Galatasaray maçına Radamel Falcao damgası! Sosyal medyayı salladı
SON DAKİKA