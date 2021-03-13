Galeri Galatasaray Son dakika spor haberleri: Kayserispor Galatasaray maçına Radamel Falcao damgası! Sosyal medyayı salladı

Son dakika spor haberleri: Kayserispor Galatasaray maçına Radamel Falcao damgası! Sosyal medyayı salladı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takımda son haftaların formda ismi Radamel Falcao, bu maçta da gollerine kaldığı yerden devam etti. Sakatlığını atlatmasının ardından çok iyi dönen Kolombiyalı santrfor, Kayserispor'u da boş geçmedi. Falcao bu performansıyla sosyal medyayı salladı. İşte o yorumlar...