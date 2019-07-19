Son dakika... İtalyanlar Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye attığı transfer çalımını duyurdu! İnanılmaz golcü geliyor... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Temmuz 2019, Cuma
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Haberler Galeri Son dakika... İtalyanlar Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye attığı transfer çalımını duyurdu! İnanılmaz golcü geliyor... 

Son dakika... İtalyanlar Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye attığı transfer çalımını duyurdu! İnanılmaz golcü geliyor... 

Son dakika transfer haberi... İtalyan basını, Galatasaray'ın forvet hattını Fenerbahçe'nin de gündeminde olan yıldız golcüyü kadrosuna katmaya yakın olmasıyla birlikte sarı lacivertlilere çalım attığını duyurdu. İki ezeli rakip arasında bu transfer döneminde özellikle de Vedat Muriç konusunda bir gerilim yaşanmıştı... İtalyanların patlattığı transfer çalımı ve bomba transfere dair ayrıntılar şöyle;

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

19 Temmuz 2019 Cuma 13:19 Güncelleme: 19.07.2019 13:23
Son dakika... İtalyanlar Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye attığı transfer çalımını duyurdu! İnanılmaz golcü geliyor...

Mbaye Diagne'yi satarak transfer için gelir elde etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar bombayı patlatıyor...

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Son dakika... İtalyanlar Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye attığı transfer çalımını duyurdu! İnanılmaz golcü geliyor...

Cimbom, Senegalli golcüden oluşacak boşluğu yetenekli bir isimle doldurmak istiyordu.

Son dakika... İtalyanlar Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye attığı transfer çalımını duyurdu! İnanılmaz golcü geliyor...

Bu boşluğu Vedat Muriç ile doldurması beklenen Aslan, Kosovalı golcünün transferinde anlaşma sağlayamadı ve Muriç, Fenerbahçe'nin şartlarını kabul etmişti.

Son dakika... İtalyanlar Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye attığı transfer çalımını duyurdu! İnanılmaz golcü geliyor...

Bu transfer büyük ses getirmiş ve camiada olumsuz rüzgarlar estirmişti...

Son dakika... İtalyanlar Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye attığı transfer çalımını duyurdu! İnanılmaz golcü geliyor...

Galatasaray bu transferin misillemesini dünyaca ünlü bir golcüyle yapıyor...

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