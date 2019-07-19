HaberlerGaleriSon dakika... İtalyanlar Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye attığı transfer çalımını duyurdu! İnanılmaz golcü geliyor...
Son dakika... İtalyanlar Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye attığı transfer çalımını duyurdu! İnanılmaz golcü geliyor...
Son dakika transfer haberi... İtalyan basını, Galatasaray'ın forvet hattını Fenerbahçe'nin de gündeminde olan yıldız golcüyü kadrosuna katmaya yakın olmasıyla birlikte sarı lacivertlilere çalım attığını duyurdu. İki ezeli rakip arasında bu transfer döneminde özellikle de Vedat Muriç konusunda bir gerilim yaşanmıştı... İtalyanların patlattığı transfer çalımı ve bomba transfere dair ayrıntılar şöyle;
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
19 Temmuz 2019 Cuma 13:19
Güncelleme: 19.07.2019 13:23
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Mbaye Diagne'yi satarak transfer için gelir elde etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar bombayı patlatıyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Cimbom, Senegalli golcüden oluşacak boşluğu yetenekli bir isimle doldurmak istiyordu.
Bu boşluğu Vedat Muriç ile doldurması beklenen Aslan, Kosovalı golcünün transferinde anlaşma sağlayamadı ve Muriç, Fenerbahçe'nin şartlarını kabul etmişti.
Bu transfer büyük ses getirmiş ve camiada olumsuz rüzgarlar estirmişti...
Galatasaray bu transferin misillemesini dünyaca ünlü bir golcüyle yapıyor...