Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray'ın yeni golcüsünü buldu!

Galatasaray'da transfer girişimleri hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Fernando Reges'i Sevilla'ya 4.5 milyon euro karşılığında satan Sarı-Kırmızılılar, ibra sorununu da atlamasıyla transferde atağa kalkmayı planlıyor. Diagne'nin takımdan gönderileceğinin kesinleşmesinin ardından Mitroglu'ndan da beklediği verimi alamayan Terim ve ekibi golcü transferini bir an önce gerçekleştirmek istiyor. Adaylar arasında ön plana çıkan isim de belli oldu... İşte Galatasaray'da yaşanan son transfer gelişmeleri...