Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray'ın yeni golcüsünü buldu! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Temmuz 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray'ın yeni golcüsünü buldu!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray'ın yeni golcüsünü buldu!

Galatasaray'da transfer girişimleri hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Fernando Reges'i Sevilla'ya 4.5 milyon euro karşılığında satan Sarı-Kırmızılılar, ibra sorununu da atlamasıyla transferde atağa kalkmayı planlıyor. Diagne'nin takımdan gönderileceğinin kesinleşmesinin ardından Mitroglu'ndan da beklediği verimi alamayan Terim ve ekibi golcü transferini bir an önce gerçekleştirmek istiyor. Adaylar arasında ön plana çıkan isim de belli oldu... İşte Galatasaray'da yaşanan son transfer gelişmeleri...

12 Temmuz 2019 Cuma 18:43 Güncelleme: 12.07.2019 19:42
Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray'ın yeni golcüsünü buldu!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray'ın yeni golcüsünü buldu!

Birçok mevki için oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fatih Terim'in raporlarına göre girişimlerini sürdürüyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray'ın yeni golcüsünü buldu!

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray'ın yeni golcüsünü buldu!

Transferde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, alınacak oyuncuları en ince detayına kadar araştırıp kadrosuna katıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray'ın yeni golcüsünü buldu!

3 kulvarda da başarılı sonuçlar elde etmek isteyen Cimbom, Süper Lig şampiyonluğunu bu sene de kimseye kaptırmayarak üst üste 3. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürme gayretinde.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN