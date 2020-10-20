Galeri Galatasaray Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim onayı verdi! Falcao'nun yanına genç golcü

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim onayı verdi! Falcao'nun yanına genç golcü

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de beklenilen performansı sergileyemeyen Aslan, vakit kaybetmeden ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Ocak ayında orta saha ve Marcao'nun ayrılığına karşı bir de stoper takviyesi yapmayı planlayan Cimbom, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda bir de forvet transferi yapacak. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren teknik adam, Zlatan Ibrahimovic potansiyeli gördüğü genç yıldızın transferi için onay verdi. İşte o isim ve detaylar...