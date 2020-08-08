Son dakika Galatasaray haberleri: Ve dünya yıldızının sözleşmesi bitiyor! Galatasaray'dan süper transfer

Yeni sezon için kolları sıvayan Galatasaray 4 Ağustos'ta başlayan transfer sezonunun ilk imzasını eski yıldızı Arda Turan'a attırmıştı. Sarı-kırmızılılar bu transfer sonrası çalışmalarını sürdürürken İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray ile daha öncede adı anılmış bir ismin bu kez Türkiye'ye oldukça sıcak olduğu yazıldı. İşte detaylar... Son dakika Galatasaray transfer haberleri.