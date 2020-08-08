Son dakika Galatasaray haberleri: Ve dünya yıldızının sözleşmesi bitiyor! Galatasaray'dan süper transfer - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Ve dünya yıldızının sözleşmesi bitiyor! Galatasaray'dan süper transfer

Son dakika Galatasaray haberleri: Ve dünya yıldızının sözleşmesi bitiyor! Galatasaray'dan süper transfer

Yeni sezon için kolları sıvayan Galatasaray 4 Ağustos'ta başlayan transfer sezonunun ilk imzasını eski yıldızı Arda Turan'a attırmıştı. Sarı-kırmızılılar bu transfer sonrası çalışmalarını sürdürürken İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray ile daha öncede adı anılmış bir ismin bu kez Türkiye'ye oldukça sıcak olduğu yazıldı. İşte detaylar... Son dakika Galatasaray transfer haberleri.

8 Ağustos 2020 Cumartesi 13:57 Güncelleme: 08.08.2020 14:01
Son dakika Galatasaray haberleri: Ve dünya yıldızının sözleşmesi bitiyor! Galatasaray'dan süper transfer

Süper Lig'in tamamlanmasının ardından sezonu beklentilerin altında tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları hummalı bir şekilde devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Ve dünya yıldızının sözleşmesi bitiyor! Galatasaray'dan süper transfer

4 Ağustos'ta başlayan transfer sezonunda ilk hamlesi Arda Turan ile yapan sarı-kırmızılılar, tecrübeli oyuncu ile 1+1 yıllığına 4 milyon TL karşılığında anlaşmıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Ve dünya yıldızının sözleşmesi bitiyor! Galatasaray'dan süper transfer

Transferi sonrası konuşan Turan, "Bedenim izin verdiği sürece oynayacağım. Hayatımda iyi ve kötü sahip olduğum her şey futbolun büyüsünden geldi. Ülkedeki en iyi oyuncu hâlâ benim..." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Ve dünya yıldızının sözleşmesi bitiyor! Galatasaray'dan süper transfer

Arda transferi sonrası birçok ismin daha açıklanmasının beklendiği Galatasaray için birçok isim yazılıp çizilmeye devam ederken, İtalya basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Ve dünya yıldızının sözleşmesi bitiyor! Galatasaray'dan süper transfer

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde de ismi sarı-kırmızılılar ile anılan Radja Nainggolan yeniden Galatasaray'a yazılmaya başlandı.

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