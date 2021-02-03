Son dakika Galatasaray haberi: Portekizli gazeteci bombayı patlattı! İşte Gedson Fernandes transferindeki gizli madde...
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Son dakika Galatasaray haberi... Süper Lig'de ara transfer sezonunu kadrosuna yaptığı 5 takviyeyle tamamalayan sarı-kırmızılılar, transferin son gününde kadrosuna kattığı Gedson Fernandes transferiyle bombayı patlamıştı. Transfer operasyonunun yankıları yurt dışında devam ederken, Portekizli gazateci Fernandes'in sözleşmesindeki gizli maddeyi açıkladı. İşte detaylar...