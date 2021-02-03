Galeri Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi: Portekizli gazeteci bombayı patlattı! İşte Gedson Fernandes transferindeki gizli madde...

Son dakika Galatasaray haberi: Portekizli gazeteci bombayı patlattı! İşte Gedson Fernandes transferindeki gizli madde...

Son dakika Galatasaray haberi... Süper Lig'de ara transfer sezonunu kadrosuna yaptığı 5 takviyeyle tamamalayan sarı-kırmızılılar, transferin son gününde kadrosuna kattığı Gedson Fernandes transferiyle bombayı patlamıştı. Transfer operasyonunun yankıları yurt dışında devam ederken, Portekizli gazateci Fernandes'in sözleşmesindeki gizli maddeyi açıkladı. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Portekizli gazeteci bombayı patlattı! İşte Gedson Fernandes transferindeki gizli madde...

Son dakika Galatasaray haberi: Portekizli gazeteci bombayı patlattı! İşte Gedson Fernandes transferindeki gizli madde...

Galatasaray'ın transferin son günü kadrosuna kattığı Gedson Fernandes transferinin yankıları yurt dışında halen sürüyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Portekizli gazeteci bombayı patlattı! İşte Gedson Fernandes transferindeki gizli madde...

Sarı-kırmızılıların kiralık olarak kadrosuna kattığı 22 yaşındaki oyuncu için Portekizli gazeteci flaş bir detayı açıkladı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Portekizli gazeteci bombayı patlattı! İşte Gedson Fernandes transferindeki gizli madde...

Portekiz'in en çok satan spor gazetelerinden Recod'un haber direktörü Sergio Krithinas, Galatasaray'ın sezon sonuna kadar kadrosuna kattığı Benficalı Gedson Fernandes için, kiralık anlaşmayı bir sezon daha uzatma hakkına sahip olduğunu söyledi.

Son dakika Galatasaray haberi: Portekizli gazeteci bombayı patlattı! İşte Gedson Fernandes transferindeki gizli madde...

"BENFİCA BU TRANSFERDEN ÇOK MEMNUN"
Radyospor'a konuk olan Krithinas, "Galatasaray potansiyeli büyük bir futbolcu aldı. Bence son derece başarılı bir transfer operasyonuna imza attıllar."

Son dakika Galatasaray haberi: Portekizli gazeteci bombayı patlattı! İşte Gedson Fernandes transferindeki gizli madde...

"Benfica'nın da tercihi Galatasaray'dı çünkü büyük bir kulüpte, oynamasını istediler."

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