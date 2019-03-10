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Sinan Gümüş'ün Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı!
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, iç transferde de harekete geçti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncularıyla görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılarda Sinan Gümüş ile yapılan ilk görüşmede sonuç çıkmadı.
10 Mart 2019 Pazar 14:35
Güncelleme: 10.03.2019 14:37
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Galatasaray, ara transfer döneminin ardından sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuları ile görüşmelere başladı.
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İlk olarak Martin Linnes'le masaya oturan Galatasaray'da Sinan Gümüş için yapılan ilk görüşmede ise sonuç alınamadı.
Gümüş ile nikah tazelemek adına menajeri ile görüşen yönetim, 25 yaşındaki futbolcuya yüzde 50'lik bir zam uygulayarak teklifini yaptı.
Yani sarı kırmızılı yönetim, şu anda 650 bin Euro garanti ücret alan Sinan Gümüş'e, 1 milyon Euro önerdi.
TEKLİF TL BAZINDA YAPILDI
Sinan'ın şu ana kadar olumlu yanıt vermediği ortaya çıktı. Kontratı mayıs ayında sona erecek olan 25 yaşındaki oyuncunun, yıllık 1 milyon Euro'ya karşılık gelen ve TL bazında yapılan teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.