Galatasaray'da moraller yüksek
Galatasasaray'da Antalyaspor maçı öncesi futbolcuların ocak ve şubat ayı alacaklarının yatırılmasıyla moraller yükseldi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray efsanesi Fatih Terim hakkında şok gerçek! Fenerbahçe'nin kapısından döndü!
- Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a!
- Fikret Orman ve Mustafa Cengiz bir araya geldi! İşte konuşulanlar...
- Fatih Terim talimatı verdi: Mutlaka alalım
- Hatayspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri!
- Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer! Resmen...
- Spor yazarları Galatasaray - Akhisarspor maçını değerlendirdi
- Şenol Güneş, A Milli Takım'a kimleri davet edecek? İşte muhtemel isimler...