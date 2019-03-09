Sinan Gümüş Galatasaray'ın teklifini reddetti!

TEKLİF TL BAZINDA YAPILDI

Sinan'ın şu ana kadar olumlu yanıt vermediği ortaya çıktı. Kontratı mayıs ayında sona erecek olan 25 yaşındaki oyuncunun, yıllık 1 milyon Euro'ya karşılık gelen ve TL bazında yapılan teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.