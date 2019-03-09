Sinan Gümüş Galatasaray'ın teklifini reddetti! - Fotomaç
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Sinan Gümüş Galatasaray'ın teklifini reddetti!
Galatasaray, ara transfer döneminin ardından sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuları ile görüşmelere başladı. Masaya oturulan ilk görüşmede sonuç alınamadı. İşte detaylar...
9 Mart 2019 Cumartesi 17:00
Güncelleme: 09.03.2019 17:00
Galatasaray, ara transfer döneminin ardından sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuları ile görüşmelere başladı.
İşte detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hürriyet'in haberine göre; ilk olarak Martin Linnes'le masaya oturan Galatasaray'da Sinan Gümüş için yapılan ilk görüşmede ise sonuç alınamadı.
Gümüş ile nikah tazelemek adına menajeri ile görüşen yönetim, 25 yaşındaki futbolcuya yüzde 50'lik bir zam uygulayarak teklifini yaptı.
Yani sarı kırmızılı yönetim, şu anda 650 bin Euro garantiücret alan Sinan Gümüş'e, 1 milyon Euro önerdi.
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TEKLİF TL BAZINDA YAPILDI
Sinan'ın şu ana kadar olumlu yanıt vermediği ortaya çıktı. Kontratı mayıs ayında sona erecek olan 25 yaşındaki oyuncunun, yıllık 1 milyon Euro'ya karşılık gelen ve TL bazında yapılan teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.
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