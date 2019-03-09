Uğur Karakullukçu: Volkan Demirel Galatasaray'ın kalecisi olsaydı gönderilirdi
A Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Spor Ajansı programında değerlendirmelerde bulundu. Karakullukçu, "Volkan Demirel Galatasaray'ın kalecisi olsaydı gönderilirdi" ifadelerini kullandı.
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