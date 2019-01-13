Selçuk İnandan Fenerbahçe itirafı!

"PARA DAHİ KONUŞMADAN GALATASARAY'A İMZA ATTIM"



Galatasaray'a olan gönül bağını hiçbir zaman pazarlık konusu dahi etmeyeceğini ifade eden kaptan Selçuk İnan, "Ben Galatasaray için sadece maddi değil her türlü fedakarlığa her zaman razı oldum. Ben buraya 8 sene önce geldiğimde de bu gönül bağını pazarlık konusu etmedim. Mayıs ayında imza attım ve Galatasaray'ı tercih eden bendim. Birçok takımdan teklif olmasına rağmen ve çok daha fazla paralar görmeme rağmen hiç para bile konuşmadan Galatasaray'a imza atmıştım. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Birçok kez bunu belirttim. Bundan sonrada benim Galatasaray'a bağlığım ve duruşum herhangi bir pazarlığa dahil olmayacak. Bunu gerek yöneticilerimiz, başkanımız ve hocamız herkes bilir. Bu yüzden ileriki dönemde sözleşmeyle ilgili yöneticilerimizin ve camiamızın bana bakışı ne olacak bilmiyorum ama her ne olursa olsun her türlü fedakarlığa, Galatasaray'ın içinde olmaya, kaptanlık yapmaya ve sorumluluk almaya hazırım" şeklinde konuştu.







