Radamel Falcao pek yakında Galatasaray’da!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Mbaye Diagne'yi göndermeye hazırlanan ve forvet bölgesine yılın transferini yapmak isteyen Galatasaray, Fatih Terim'in transfer listesinde en tepede olan Falcao transferini bitirmek istiyor. Kolombiya basını Falcao'nun yeni durağını böyle duyurdu. İşte yılın transferine dair tüm detaylar...