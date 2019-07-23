Radamel Falcao pek yakında Galatasaray’da! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Temmuz 2019, Salı
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Radamel Falcao pek yakında Galatasaray’da!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Mbaye Diagne'yi göndermeye hazırlanan ve forvet bölgesine yılın transferini yapmak isteyen Galatasaray, Fatih Terim'in transfer listesinde en tepede olan Falcao transferini bitirmek istiyor. Kolombiya basını Falcao'nun yeni durağını böyle duyurdu. İşte yılın transferine dair tüm detaylar...

23 Temmuz 2019 Salı 08:02 Güncelleme: 23.07.2019 08:02
Radamel Falcao pek yakında Galatasaray’da!

Yeni sezona Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek flaş bir transferle girmek amacında olan ve Radamel Falcao'yu isteyen Galatasaray hedefine adım adım yaklaşıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Radamel Falcao pek yakında Galatasaray’da!

Golcü ve menajeriyle masaya oturan sarı-kırmızılılar, yıllık 5 milyon euro ve bonuslar teklif etti.

Radamel Falcao pek yakında Galatasaray’da!

Falcao düşünmek için süre isterken oyuncunun cephesinden güzel haberler gelmeye devam ediyor.

Radamel Falcao pek yakında Galatasaray’da!

Andre Silva ile anlaşmak üzere olan Monaco bir yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncuyu, maliyetinden kurtulmak için gönderme kararı aldı.

Radamel Falcao pek yakında Galatasaray’da!

ADIM ADIM GELİYOR
Dün, Porto'nun da aradan çekildiği haberi geldi. Galatasaray transferde tek başına kalırken, bu durum Kolombiya basınına da yansıdı.

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