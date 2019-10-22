PSG Galatasaray'ı unutamıyor! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Ekim 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri PSG Galatasaray'ı unutamıyor!

PSG Galatasaray'ı unutamıyor!

Galatasaray ile Real Madrid Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda gruptan çıkma yolunda önemli bir maça çıkacak. Gruptaki diğer maçta ise lider PSG ile Club Brugge karşı karşıya gelecek. PSG teknik direktörü Tuchel, Brugge maçı öncesi açıklamalar yaparken Galatasaray örneği verdi. İşte Tuchel'in o açıklamaları ve Galatasaray sözleri...
22 Ekim 2019 Salı 19:38 Güncelleme: 22.10.2019 19:38
PSG Galatasaray'ı unutamıyor!

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın grubundaki diğer maçta Club Brugge ile PSG karşı karşıya gelecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
PSG Galatasaray'ı unutamıyor!

PSG 6 puanla grupta lider durumda bulunurken Club Brugge 2 puanla ikinci sırada yer alıyor.

PSG Galatasaray'ı unutamıyor!

PSG Teknik Direktörü Tuchel, Club Brugge ile oynayacakları maç öncesinde yaptığı açıklamada Galatasaray karşılaşmasını örnek gösterdi.

PSG Galatasaray'ı unutamıyor!

"GALATASARAY MAÇI DA KOLAY DEĞİLDİ"

Grubun daha önce kolay olmadığını söylemiştim. Galatasaray maçı da bizim için zor ve yorucu geçmişti.

PSG Galatasaray'ı unutamıyor!

Şampiyonlar Ligi'nde bu aşamaya geldikten sonra zaten kolay rakip bekleyemezsiniz.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN