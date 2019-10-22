PSG Galatasaray'ı unutamıyor!

Galatasaray ile Real Madrid Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda gruptan çıkma yolunda önemli bir maça çıkacak. Gruptaki diğer maçta ise lider PSG ile Club Brugge karşı karşıya gelecek. PSG teknik direktörü Tuchel, Brugge maçı öncesi açıklamalar yaparken Galatasaray örneği verdi. İşte Tuchel'in o açıklamaları ve Galatasaray sözleri...
22 Ekim 2019 Salı 19:38
Güncelleme: 22.10.2019 19:38
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Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın grubundaki diğer maçta Club Brugge ile PSG karşı karşıya gelecek.
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PSG 6 puanla grupta lider durumda bulunurken ClubBrugge 2 puanla ikinci sırada yer alıyor.
PSG Teknik Direktörü Tuchel, ClubBrugge ile oynayacakları maç öncesinde yaptığı açıklamada Galatasaray karşılaşmasını örnek gösterdi.
"GALATASARAY MAÇI DA KOLAY DEĞİLDİ"
Grubun daha önce kolay olmadığını söylemiştim. Galatasaray maçı da bizim için zor ve yorucu geçmişti.
Şampiyonlar Ligi'nde bu aşamaya geldikten sonra zaten kolay rakip bekleyemezsiniz.