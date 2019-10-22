PSG Galatasaray'ı unutamıyor!

Galatasaray ile Real Madrid Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda gruptan çıkma yolunda önemli bir maça çıkacak. Gruptaki diğer maçta ise lider PSG ile Club Brugge karşı karşıya gelecek. PSG teknik direktörü Tuchel, Brugge maçı öncesi açıklamalar yaparken Galatasaray örneği verdi. İşte Tuchel'in o açıklamaları ve Galatasaray sözleri...

22 Ekim 2019 Salı 19:38 Güncelleme: 22.10.2019 19:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





