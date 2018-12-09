Onyekurunun nargile keyfi! - Galeri - Fotomaç
09 Aralık 2018, Pazar
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Onyekuru'nun nargile keyfi!

Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı Nijeryalı oyuncu Henry Onyekuru'nun Çaykur Rizespor maçı sonrasında yaptığı nargile keyfi sarı-kırmızılı taraftarları çileden çıkardı.

9 Aralık 2018 Pazar, 16:45:23 Güncelleme: 16:56:43
Onyekurunun nargile keyfi!

Spor Toto Süper Lig'in 15.haftasında Galatasaray, kendi evinde Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak kötü gidişatını sürdürdü.

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Onyekurunun nargile keyfi!

Henry Onyekuru maç boyu değerlendiremediği fırsatlar ile kaybedilen 2 puanın en büyük sorumlularından biri haline geldi.

Onyekurunun nargile keyfi!

Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı genç oyuncunun, Çaykur Rizespor maçı sonrası nargile içerek keyif yaptığı görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte Galatasaray taraftarları sinirden adeta çılgına döndü.

Onyekurunun nargile keyfi!

Nijeryalı futbolcu, bu sezon Galatasaray forması ile 17 maça çıkarken 4 gol katkısında bulundu.

Onyekurunun nargile keyfi!

Genç isim, sezon başından bu yana sergilediği istikrarsız performans ile sarı-kırmızılı taraftarlar arasında da tartışma yaratmış konumda.

Onyekurunun nargile keyfi!
Onyekurunun nargile keyfi!
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