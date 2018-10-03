O pozisyon sonrası Muslera için Taffarel benzetmesi - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
O pozisyon sonrası Muslera için Taffarel benzetmesi
Galatasaray'ın Porto'ya konuk olduğu mücadelenin 27. dakikasında Muslera'nın yaptığı kurtarış sonrası Taffarel benzetmeleri yapıldı.
3 Ekim 2018 Çarşamba, 23:22:20
Güncelleme: 23:25:34
O pozisyon sonrası Muslera için Taffarel benzetmesi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci mücadelesinde Porto'nun konuğu oldu.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
GALERİ DEVAM EDİYOR
O pozisyon sonrası Muslera için Taffarel benzetmesi
Karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de çok net gol pozisyonları bulurken fırsatları değerlendiremedi.
O pozisyon sonrası Muslera için Taffarel benzetmesi
Maçın ilk yarısındaki en net gol pozisyonu ise 27. dakikada yaşandı.
O pozisyon sonrası Muslera için Taffarel benzetmesi
Sağ kanattan atağa kalkan Porto'da Nagatomo'nun boşa çıktığı pozisyonda rakip arka direğe tehlikeli bir top gönderdi.
O pozisyon sonrası Muslera için Taffarel benzetmesi
Brahimi'nin gelişine vurduğu şutta Muslera harika bir refleksle topu sağ elle tokatlayarak yüzde yüzlük golü engelledi. Bu pozisyon sonrası sosyal medyada Muslera için övgü dolu paylaşımlar yapıldı.
O pozisyon sonrası Muslera için Taffarel benzetmesi
Muslera'nın bu kurtarışı, 2000 yılında Galatasaray'ın UEFA Kupası finalinde Arsenal'e karşı oynadığı maçta Taffarel'in Thierry Henry'nin kafa vuruşunda yaptığı mükemmel kurtarışa benzetildi.