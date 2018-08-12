Nagatomodan büyük fedakarlık! - Galeri - Fotomaç
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Nagatomo'dan büyük fedakarlık!
Galatasaray'ın Japon futbolcusu Nagatomo, takımını yalnız bırakmamak için büyük bir fedakarlıkta bulundu.
12 Ağustos 2018 Pazar, 16:36:27
Güncelleme: 16:37:27
Nagatomo'dan büyük fedakarlık!
Süper Kupa'daki Akhisar mücadelesinde sakatlanıp, 102. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Nagatomo, Ankaragücü deplasmanında takımı yalnız bırakmadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Nagatomo'dan büyük fedakarlık!
Adalesindeki zorlanmaya rağmen iğne ile sahadaki yerini alan Japon futbolcu, her zamanki gibi çalışkan görüntüsüyle tam not aldı.
Nagatomo'dan büyük fedakarlık!
Nagatomo'ya maçın ardından hemen tedavi uygulandığı öğrenildi. (Güneş)
Nagatomo'dan büyük fedakarlık!