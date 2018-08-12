Nagatomodan büyük fedakarlık! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ağustos 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Nagatomo'dan büyük fedakarlık!

    Galatasaray'ın Japon futbolcusu Nagatomo, takımını yalnız bırakmamak için büyük bir fedakarlıkta bulundu.
    12 Ağustos 2018 Pazar, 16:36:27 Güncelleme: 16:37:27
    Nagatomo'dan büyük fedakarlık!
    • 1
    • 4
    Nagatomodan büyük fedakarlık!

    Süper Kupa'daki Akhisar mücadelesinde sakatlanıp, 102. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Nagatomo, Ankaragücü deplasmanında takımı yalnız bırakmadı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Nagatomo'dan büyük fedakarlık!
    • 2
    • 4
    Nagatomodan büyük fedakarlık!

    Adalesindeki zorlanmaya rağmen iğne ile sahadaki yerini alan Japon futbolcu, her zamanki gibi çalışkan görüntüsüyle tam not aldı.

    Nagatomo'dan büyük fedakarlık!
    • 3
    • 4
    Nagatomodan büyük fedakarlık!

    Nagatomo'ya maçın ardından hemen tedavi uygulandığı öğrenildi. (Güneş)

    Nagatomo'dan büyük fedakarlık!
    • 4
    • 4
    Nagatomodan büyük fedakarlık!
    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN