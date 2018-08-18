Mustafa Pektemek’i Fatih Terim ‘veto’ etti - Galeri - Fotomaç
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Mustafa Pektemek’i Fatih Terim ‘veto’ etti
18 Ağustos 2018 Cumartesi, 01:18:49
Güncelleme: 01:19:12
Mustafa Pektemek’i Fatih Terim ‘veto’ etti
Forvet arayışında dün gündeme Beşiktaşlı Mustafa Pektemek'in adı düştü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mustafa Pektemek’i Fatih Terim ‘veto’ etti
Abdürrahim Albayrak, "Bir futbolcuyla ilgili Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan görüş aldım. 'Hiçbir problem yok, alabilirsin' dedi.
Mustafa Pektemek’i Fatih Terim ‘veto’ etti
İsmini vermek istemiyorum" dedi. Bu oyuncunun Mustafa Pektemek olduğu ortaya çıktı.
Mustafa Pektemek’i Fatih Terim ‘veto’ etti
Beşiktaş'ın bu transfer için Galatasaray'dan bonservis ücreti de talep etmediği ifade edildi.
Mustafa Pektemek’i Fatih Terim ‘veto’ etti
Ancak Fatih Terim, Pektemek'i istemeyince transfer yattı. Abdürrahim albayrak da Mustafa'nın gündemlerinde olmadığını açıkladı.