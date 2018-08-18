Mustafa Pektemek’i Fatih Terim ‘veto’ etti - Galeri - Fotomaç
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    GALERİ

    Mustafa Pektemek’i Fatih Terim ‘veto’ etti

    18 Ağustos 2018 Cumartesi, 01:18:49 Güncelleme: 01:19:12
    Mustafa Pektemek’i Fatih Terim ‘veto’ etti
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    • 5
    Mustafa Pektemek’i Fatih Terim ‘veto’ etti

    Forvet arayışında dün gündeme Beşiktaşlı Mustafa Pektemek'in adı düştü.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Mustafa Pektemek’i Fatih Terim ‘veto’ etti
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    • 5
    Mustafa Pektemek’i Fatih Terim ‘veto’ etti

    Abdürrahim Albayrak, "Bir futbolcuyla ilgili Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan görüş aldım. 'Hiçbir problem yok, alabilirsin' dedi.

    Mustafa Pektemek’i Fatih Terim ‘veto’ etti
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    • 5
    Mustafa Pektemek’i Fatih Terim ‘veto’ etti

    İsmini vermek istemiyorum" dedi. Bu oyuncunun Mustafa Pektemek olduğu ortaya çıktı.

    Mustafa Pektemek’i Fatih Terim ‘veto’ etti
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    • 5
    Mustafa Pektemek’i Fatih Terim ‘veto’ etti

    Beşiktaş'ın bu transfer için Galatasaray'dan bonservis ücreti de talep etmediği ifade edildi.

    Mustafa Pektemek’i Fatih Terim ‘veto’ etti
    • 5
    • 5
    Mustafa Pektemek’i Fatih Terim ‘veto’ etti

    Ancak Fatih Terim, Pektemek'i istemeyince transfer yattı. Abdürrahim albayrak da Mustafa'nın gündemlerinde olmadığını açıkladı.

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