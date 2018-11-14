Mustafa Cengizden Fenerbahçe ve CAS cevabı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu
14 Kasım 2018 Çarşamba, 15:27:01
Güncelleme: 15:29:40
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Başkan Mustafa Cengiz, Galatasaray Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.
Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde;
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"Asil duruşumuza rağmen bize karşı olan saldırılar azalmadı. Biz küfürlerle hitap etmeyiz. Aldığımız kültür nedeniyle belirli seviyede cevap veriyoruz. Yoksa iş rakip kulübün yaptığı sokak jargonuna döner."
"Dünya çapında çok değerli bir marka olan Fatih hocamıza yapılan saldırıyı kınadık ama bundan bir şey anlamadılar."
"Sanki rövanş gibi oyuncularımıza haksız sevkler, aşırı cezalar geldi. Böyle bir şey olamaz. Türk futbol tarihinde görülmemiş ceza uygulanıyor. Benle birlikte 40 hafta, rakibe 14 hafta. Dinamit atan maalesef rakip. Biz eşitlik istiyoruz"
"Tahkim Kurulu'na iyi bir savunma yaptık fakat yetmedi hiçbir suç yokken Schalke maçından önce bize ceza verdiler. Bunun olumsuz etkileri oldu. Bunu şiddetle kınadık. Çünkü Galatasaray, sporda Türkiye'nin en büyük markasıdır, kimse alınmasın"