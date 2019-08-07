Monaco'dan son dakika Falcao açıklaması! 'Ayrılmasını istemiyoruz ama...' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Monaco'dan son dakika Falcao açıklaması! "Ayrılmasını istemiyoruz ama..."

Galatasaray'ın Falcao transferinde sona gelindi... Sarı-kırmızılıların ısrarla istediği yıldız golcü adım adım parçalı formaya yaklaşıyor. Kolombiyalı golcü için son olarak Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim açıklamalarda bulundu...
7 Ağustos 2019 Çarşamba 15:42 Güncelleme: 07.08.2019 15:42
Monaco'dan son dakika Falcao açıklaması! Ayrılmasını istemiyoruz ama...

Galatasaray'ın Radamel Falcao transferinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Monaco'dan son dakika Falcao açıklaması! Ayrılmasını istemiyoruz ama...

Dünya yıldızı golcü adım adım Galatasaray'a yaklaşıyor.

Monaco'dan son dakika Falcao açıklaması! Ayrılmasını istemiyoruz ama...

Falcao ile ilgili son olarak Leonardo Jardim açıklamalarda bulundu.

Monaco'dan son dakika Falcao açıklaması! Ayrılmasını istemiyoruz ama...

Monaco teknik direktörü Leonardo Jardim, yıldız golcü ile ilgili şunları söyledi;

Monaco'dan son dakika Falcao açıklaması! Ayrılmasını istemiyoruz ama...

"Radamel Falcao kendi düşüncesini bizimle paylaştı. Herkes onu ne kadar sevdiğimi biliyor."

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