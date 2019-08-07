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Monaco'dan son dakika Falcao açıklaması! "Ayrılmasını istemiyoruz ama..."
Galatasaray'ın Falcao transferinde sona gelindi... Sarı-kırmızılıların ısrarla istediği yıldız golcü adım adım parçalı formaya yaklaşıyor. Kolombiyalı golcü için son olarak Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim açıklamalarda bulundu...
7 Ağustos 2019 Çarşamba 15:42
Güncelleme: 07.08.2019 15:42
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Galatasaray'ın Radamel Falcao transferinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
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Dünya yıldızı golcü adım adım Galatasaray'a yaklaşıyor.
Falcao ile ilgili son olarak Leonardo Jardim açıklamalarda bulundu.
Monaco teknik direktörü Leonardo Jardim, yıldız golcü ile ilgili şunları söyledi;
"Radamel Falcao kendi düşüncesini bizimle paylaştı. Herkes onu ne kadar sevdiğimi biliyor."