Menajeri resmen açıkladı! Belhanda ara transfer döneminde... Galatasaray son dakika haberleri

Galatasaray'da gündemin ana maddelerinden biri de Younes Belhanda... Faslı oyuncunun performansından memnun olmayan Galatasaray taraftarı, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid maçında oyuncuyu ıslıklamış, Belhanda'da bu tepkilere küfürle karşılık vermişti. Faslı yıldız daha sonra Instagram hesabından yaptığı açıklamada özür dilemişti. Takımdan gönderilmesi gündeme gelen Belhanda için oyuncunun menajeri gündeme bomba gibi düşen bir transfer açıklamasında bulundu. İşte son dakika Galatasaray haberinin ayrıntıları...