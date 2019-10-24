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Menajeri resmen açıkladı! Belhanda ara transfer döneminde... Galatasaray son dakika haberleri
Galatasaray'da gündemin ana maddelerinden biri de Younes Belhanda... Faslı oyuncunun performansından memnun olmayan Galatasaray taraftarı, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid maçında oyuncuyu ıslıklamış, Belhanda'da bu tepkilere küfürle karşılık vermişti. Faslı yıldız daha sonra Instagram hesabından yaptığı açıklamada özür dilemişti. Takımdan gönderilmesi gündeme gelen Belhanda için oyuncunun menajeri gündeme bomba gibi düşen bir transfer açıklamasında bulundu. İşte son dakika Galatasaray haberinin ayrıntıları...
24 Ekim 2019 Perşembe 15:04
Güncelleme: 24.10.2019 15:09
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Galatasaray'da sıcak saatler... Son günlerin en çok konuşulan ismi Younes Belhanda transferinde resmi açıklama geldi.
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İşte sürece dair bilgiler ve Belhanda'nın menajerinden gelen son dakika açıklaması...
RealMadrid'in geçiş oyununu iyi yaptığını, gollerin de çoğunu buradan bulduğunu söylemesine rağmen Belhanda ve Seri'nin oyun içindeki performansı Galatasaray'ın yenilmesinde önemli bir payda sahibiydi...
İkinci yarının son bölümüne doğru Terim, Belhanda'yı oyundan alarak maça dinamizm katacağını düşündüğü Ömer Bayram'ı oyuna almıştı.
Faslı oyuncu ise bu karar sonrası kenara doğru gelirken ıslıklara maruz kalmış ve bunu yanıtsız bırakmayarak sarı kırmızılı taraftarlara küfürle karşılık vermişti.