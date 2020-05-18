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Marcao ve Luyindama transferin gözdesiydi! Nedeni ortaya çıktı
Galatasaray'da defansın iki önemli ismi Luyindama ve Marcao'ya Avrupa kulüplerinden büyük ilgi gösteriliyordu. Sarı-kırmızılı yönetim de iki oyuncuyu cazip bir teklif gelmesi halinde satıp iyi bir gelir elde etmeyi planlıyordu. Kulüplerin oyunculara ilgi göstermesindeki asıl neden ortaya çıktı. İşte o detay... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
18 Mayıs 2020 Pazartesi 08:20
Güncelleme: 18.05.2020 08:20
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Galatasaray'ın iki stoperi Luyindama ve Marcao'nun, Avrupa kulüplerinin transfer listesinde yer almasının detayları belli oldu.
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Milliyet'te yer alan habere göre sarı-kırmızılıların geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Luyindama ve Marcao düşük maaşları nedeniyle tercih ediliyor.
Galatasaray formasıyla gösterdikleri performans ve yaşları, transferde ana kriterler gibi gözükse de aslında iki oyuncunun kazandığı rakamların belirleyici olduğu ortaya çıktı.
Cimbom'un Kongolu stoperi Luyindama yıllık 1 milyon 50, Brezilyalı stoperi Marcao ise 850 bin Euro'ya forma giyiyor. Her iki futbolcu da düşük ücretleri ile takımın en az kazananları arasında yer alıyor.
Ancak bu durum, her iki futbolcu için yaz transfer döneminde lehlerine olacak gibi değerlendiriliyor. Onları tercih eden kulüpler, rahatlıkla Galatasaray'da kazandığının 2-3 katını verebileceğini oyunculara iletiyor.