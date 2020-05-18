Marcao ve Luyindama transferin gözdesiydi! Nedeni ortaya çıktı

Galatasaray'da defansın iki önemli ismi Luyindama ve Marcao'ya Avrupa kulüplerinden büyük ilgi gösteriliyordu. Sarı-kırmızılı yönetim de iki oyuncuyu cazip bir teklif gelmesi halinde satıp iyi bir gelir elde etmeyi planlıyordu. Kulüplerin oyunculara ilgi göstermesindeki asıl neden ortaya çıktı. İşte o detay... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri