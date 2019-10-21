Madrid maçı öncesi Falcao'nun durumu netleşti! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Ekim 2019, Pazartesi
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Madrid maçı öncesi Falcao'nun durumu netleşti!

Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray yarın İspanyol devi Real Madrid'i sahasında ağırlayacak. Saat 22.00'da başlayacak olan mücadele öncesi Falcao'nun kadroda yer alıp almayacağı merak konusuydu. İşte yaşanan son gelişmeler.

21 Ekim 2019 Pazartesi 22:16
Madrid maçı öncesi Falcao'nun durumu netleşti!

Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz konumunda bulunan Galatasaray A Grubu üçüncü maçında İspanyol devi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

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Madrid maçı öncesi Falcao'nun durumu netleşti!

Türk Telekom Stadyumu'nda oynananacak zorlu mücadele öncesi Radamel Falcao'nun forma giyip giymeyeceği merak konusuydu.

Madrid maçı öncesi Falcao'nun durumu netleşti!

Dev mücadele öncesi Falcao'nun durumu netlik kazandı.

Madrid maçı öncesi Falcao'nun durumu netleşti!

Akşam saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Kolombiyalı golcü yer almazken Lemina ve Feghouli takımla çalıştığı görüldü.

Madrid maçı öncesi Falcao'nun durumu netleşti!

Bu gelişmenin ardından Radamel Falcao'nun oynamamasına kesin gözüyle bakılıyor.

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