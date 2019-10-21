Madrid maçı öncesi Falcao'nun durumu netleşti!

Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray yarın İspanyol devi Real Madrid'i sahasında ağırlayacak. Saat 22.00'da başlayacak olan mücadele öncesi Falcao'nun kadroda yer alıp almayacağı merak konusuydu. İşte yaşanan son gelişmeler.
21 Ekim 2019 Pazartesi 22:16
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Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz konumunda bulunan Galatasaray A Grubu üçüncü maçında İspanyol devi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.
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Türk Telekom Stadyumu'nda oynananacak zorlu mücadele öncesi Radamel Falcao'nun forma giyip giymeyeceği merak konusuydu.
Dev mücadele öncesi Falcao'nun durumu netlik kazandı.
Akşam saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Kolombiyalı golcü yer almazken Lemina ve Feghouli takımla çalıştığı görüldü.
Bu gelişmenin ardından Radamel Falcao'nun oynamamasına kesin gözüyle bakılıyor.