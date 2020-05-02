Lemina Galatasaray'da kalacak mı? Açıkladı...
Galatasaray'ın sezon başında Southampton'dan kiraladığı Mario Lemina sergilediği performansla, teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasında yerini aldı. Sarı-kırmızılı taraftarların da en beğendiği isimlerin başında gelen Gabonlu orta saha oyuncusu geleceğine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...
Taraftarlar seni mücadelen, isteğin, hırsın ile Melo'ya benzetiyor?
Bunu duymak gurur verici. Koşullar ne olursa olsun maksimumu veriyorum. Sahada çok duygusal bir oyuncuyum, bu yüzden iyi olup olmadığımı doğrudan anlayabilirsiniz. Sezonun 2. yarısında, aramızda kolektif bir farkındalık ortaya çıktı ve sahada mükemmel bir uyum yakaladık. Melo ile karşılaştırılmayı sık sık duyuyorum. Melo, kulübün ve taraftarın gönlünde yer etmiş bir oyuncu, onunla karşılaştırılmak gurur verici. Umarım ben de onun gibi yer edebilirim.
Herkesin merak ettiği soru, Galatasaray'da kalmak istiyor musun? Kiralık olarak forma giymene herkes üzülüyor. Southampton'a mı döneceksin, burada mı kalacaksın? Tercihin ne olur?
Bu durum beni gerçekten çok mutlu ediyor. Her gün taraftarlarımızdan güzel mesajlar alıyorum. Ben de onlara karşı büyük bir bağ ve sevgi duyuyorum. Kalmak ister miyim? Bence böyle bir soruyu sormaya gerek yok. İsmimi, bu kulübün tarihine yazdırmayı umuyorum. Evet, kiralık bir oyuncu olarak geldim ama umarım bu şekilde devam etmez.
Kariyerinin en iyi 11'inde Galatasaray'dan Falcao ve Fatih Terim'e yer verdin... İkisi için neler söylersin? Bir de Muslera için tabii ki....
Fatih Hocamız ve Falcao hakkında söylemek istediğim tek şey; sadece kariyerleri nedeniyle büyük saygıyı hak ettikleridir. Ayrıca her ikisi de çok alçak gönüllü insanlar. Muslera sıra dışı bir kaleci. Mükemmel refleksleri olan bir kedi gibi. Onun insan olmadığını düşünüyorum (Gülüyor).
20 yıl sonra kazanılan Fenerbahçe derbisinde sakattın. Maçı nasıl izledin, neler hissettin?
Takım arkadaşlarımın orada tüm yürekleriyle oynadığını izledim. Tüm maçları bu şekilde oynarsak, yenilmesi çok zor bir takım haline geliriz. Maçtan önceki günlerde oynayamayacağımı bildiğim için çok üzgündüm. Ama her mevki için rekabet gücü yüksek bir takımız. Tüm oyuncular önemlidir. Belhanda ve Seri gerçekten çok iyi oynadı. Çok güçlülerdi. Bana göre orta sahada ligde en iyi oyunculara sahibiz. Ben ya da başka biri oynasın, orta sahamız hep çok güçlü Bu da bizim için çok büyük bir avantaj.