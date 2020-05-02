Lemina Galatasaray'da kalacak mı? Açıkladı...

Herkesin merak ettiği soru, Galatasaray'da kalmak istiyor musun? Kiralık olarak forma giymene herkes üzülüyor. Southampton'a mı döneceksin, burada mı kalacaksın? Tercihin ne olur?

Bu durum beni gerçekten çok mutlu ediyor. Her gün taraftarlarımızdan güzel mesajlar alıyorum. Ben de onlara karşı büyük bir bağ ve sevgi duyuyorum. Kalmak ister miyim? Bence böyle bir soruyu sormaya gerek yok. İsmimi, bu kulübün tarihine yazdırmayı umuyorum. Evet, kiralık bir oyuncu olarak geldim ama umarım bu şekilde devam etmez.