İşte Galatasaray'ın Panathinaikos karşısındaki 11'i

Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile mücadele edecek olan saat 21.00'de karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılılar'ın ilk 11'i de belli oldu. İşte Galatasaray'ın Panathinaikos 11'i...