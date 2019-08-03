İşte Galatasaray'ın Panathinaikos karşısındaki 11'i
Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile mücadele edecek olan saat 21.00'de karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılılar'ın ilk 11'i de belli oldu. İşte Galatasaray'ın Panathinaikos 11'i...
Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Yunanistan'ın Panathinaikos takımı ile özel maçta karşılaşacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele, saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma D Smart'ın Spor Smart kanalında canlı yayınlanacak. Karşılaşma öncesi Sarı-Kırmızılılar'ın merakla beklenen 11'i de belli oldu.
İŞTE GALATASARAY'IN PANATHİNAİKOS 11'İ