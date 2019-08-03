İşte Galatasaray'ın Panathinaikos karşısındaki 11'i - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Ağustos 2019, Cumartesi
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İşte Galatasaray'ın Panathinaikos karşısındaki 11'i

Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile mücadele edecek olan saat 21.00'de karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılılar'ın ilk 11'i de belli oldu. İşte Galatasaray'ın Panathinaikos 11'i...

3 Ağustos 2019 Cumartesi 19:37
İşte Galatasaray'ın Panathinaikos karşısındaki 11'i

Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Yunanistan'ın Panathinaikos takımı ile özel maçta karşılaşacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele, saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma D Smart'ın Spor Smart kanalında canlı yayınlanacak. Karşılaşma öncesi Sarı-Kırmızılılar'ın merakla beklenen 11'i de belli oldu.

İŞTE GALATASARAY'IN PANATHİNAİKOS 11'İ

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İşte Galatasaray'ın Panathinaikos karşısındaki 11'i

OKAN

İşte Galatasaray'ın Panathinaikos karşısındaki 11'i

MARIANO

İşte Galatasaray'ın Panathinaikos karşısındaki 11'i

LUYINDAMA

İşte Galatasaray'ın Panathinaikos karşısındaki 11'i

MARCAO

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