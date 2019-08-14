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14 Ağustos 2019, Çarşamba
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İşte Galatasaray'ın 6 numara adayları

Galatasaray'da santrfor ve 6 numara için transfer arayışları sürüyor. Fatih Terim, Fiorentina maçındaki 4-1'lik yenilgi sonrası yönetimden çalışmaların hızlandırılmasını istedi. Fatih Terim, özellikle Fernando'nun gidişi sonrası savunmanın önünde oynayacak Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir ayak istiyor. İşte Galatasaray'ın 6 numara adayları...
14 Ağustos 2019 Çarşamba 07:46 Güncelleme: 14.08.2019 07:46
İşte Galatasaray'ın 6 numara adayları

Galatasaray, Fernando'yu Sevilla'ya gönderdikten sonra henüz bu bölgeye bir takviye yapmadı. Orta sahadaki bu eksiklik 5 hazırlık maçında 13 gol olarak sarı-kırmızılıların kalesinde fazlasıyla hissedildi.

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İşte Galatasaray'ın 6 numara adayları

Fatih Terim yönetimden 6 numara transferinin bir an önce bitirilmesini istedi.

İşte Galatasaray'ın 6 numara adayları

Adaylar Steven Nzonzi, Wanyama ve Maxime Gonalons.

İşte Galatasaray'ın 6 numara adayları

Roma'dan ayrılması gündemde olan Steven Nzonzi ve Maxime Gonalons, Cimbom'un radarına takılan iki isim.

İşte Galatasaray'ın 6 numara adayları

Özellikle Nzonzi'nin "Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takıma gitmek istiyorum" sözleri Aslan'ın şansını artırıyor.

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