Galatasaray'da santrfor ve 6 numara için transfer arayışları sürüyor. Fatih Terim, Fiorentina maçındaki 4-1'lik yenilgi sonrası yönetimden çalışmaların hızlandırılmasını istedi. Fatih Terim, özellikle Fernando'nun gidişi sonrası savunmanın önünde oynayacak Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir ayak istiyor. İşte Galatasaray'ın 6 numara adayları...
14 Ağustos 2019 Çarşamba 07:46
Güncelleme: 14.08.2019 07:46
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Galatasaray, Fernando'yu Sevilla'ya gönderdikten sonra henüz bu bölgeye bir takviye yapmadı. Orta sahadaki bu eksiklik 5 hazırlık maçında 13 gol olarak sarı-kırmızılıların kalesinde fazlasıyla hissedildi.
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Fatih Terim yönetimden 6 numara transferinin bir an önce bitirilmesini istedi.
Adaylar Steven Nzonzi, Wanyama ve Maxime Gonalons.
Roma'dan ayrılması gündemde olan Steven Nzonzi ve Maxime Gonalons, Cimbom'un radarına takılan iki isim.
Özellikle Nzonzi'nin "Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takıma gitmek istiyorum" sözleri Aslan'ın şansını artırıyor.