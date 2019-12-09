İşte Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyacak artılar

Bu sezon 3 kulvarda da istediği gibi bir görüntü çizemeyen Galatasaray Süper Lig'in 14. haftasında aldığı Alanyaspor galibiyetiyle tekrar umutlandı. Zorlu Şampiyonlar Ligi fikstüründen kurtulan ve Falcao ve Emre Akbaba gibi sakatlarına kavuşan sarı-kırmızılı ekipte şampiyonluk hesapları tekrardan yapılmaya başlandı. İşte Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyacak faktörler...

9 Aralık 2019 Pazartesi 07:37 Güncelleme: 09.12.2019 07:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





