İşte Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyacak artılar

Bu sezon 3 kulvarda da istediği gibi bir görüntü çizemeyen Galatasaray Süper Lig'in 14. haftasında aldığı Alanyaspor galibiyetiyle tekrar umutlandı. Zorlu Şampiyonlar Ligi fikstüründen kurtulan ve Falcao ve Emre Akbaba gibi sakatlarına kavuşan sarı-kırmızılı ekipte şampiyonluk hesapları tekrardan yapılmaya başlandı. İşte Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyacak faktörler...
9 Aralık 2019 Pazartesi 07:37
Güncelleme: 09.12.2019 07:37
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Bu sezon hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Süper Lig'de istediği gibi bir görüntü çizemeyen Galatasaray, Tuzlaspor mağlubiyetiyle sarsılmıştı.
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Süper Lig'in 14. haftasında oynanan AytemizAlanyaspor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Lider Sivasspor ile aradaki puan farkının 10'a çıkmasını engelleyen Cimbom, aldığı 3 puanla zirveye tekrar tutundu.
Muslera'nın gösterdiği üstün performans ile galibiyete uzanan Galatasaray'da umutlar tekrar yeşermeye başladı.
Zorlu Şampiyonlar Ligi fikstüründen kurtulan ve sakatları yavaş yavaş iyileşmeye başlayan sarı-kırmızılı ekipte şampiyonluk planları tekrardan yapılmaya başlandı.