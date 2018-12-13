İşte Fatih Terimin transfer planı!

İşte Fatih Terimin 10 isimlik transfer planı! - Galeri - Fotomaç
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İşte Fatih Terim'in 10 isimlik transfer planı!
Kadro bakımından sıkıntılı günler geçiren Galatasaray Ocak ve Mayıs ayında 10 transfer yapacak. İşte sarı kırmızılı ekibin yapacağı transfer operasyonunun detayları...
13 Aralık 2018 Perşembe, 08:22:16
Güncelleme: 08:23:28
İşte Fatih Terim'in transfer planı!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Porto maçından sonra yaptığı açıklamada, "Galatasaray'da büyük değişim" sinyallerini vermiş ve özellikle maliyetli oyuncuları elden çıkaracağını belirtmişti.
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İşte Fatih Terim'in transfer planı!
Takvim gazetesi, Fatih Terim'in raporuna ulaştı... Galatasaray, Ocak ve Mayıs ayı transfer döneminde kadrosuna 10 oyuncu katmak istiyor.
İşte Fatih Terim'in transfer planı!
Terim, takımda sadece sağ bek ve ön libero rotasyonundan memnun. Yani Maicon-Linnes, Donk-Fernando rotasyonu dışında kadroyu yetersiz buluyor.
İşte Fatih Terim'in transfer planı!
ÖNCE FORVET TAKVİYESİ YAPILACAK
Fatih Hoca, Ocak ayı transfer sezonunda öncelikle takıma iki golcünün katılmasını istiyor. Yönetim de iki santrfor almakta kararlı.
İşte Fatih Terim'in transfer planı!
Cimbom'un iki yabancı kontenjanı açık. Sarı-Kırmızılılar'dan yabancı futbolcu giderse bu sayı daha da artabilir.