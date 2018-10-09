İşte Fatih Terimin en büyük pişmanlığı! - Galeri - Fotomaç
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İşte Fatih Terim'in en büyük pişmanlığı!
Galatasaray'ın sezon başında ilgilendiği Krzysztof Piatek, performansıyla Fatih Terim'in en büyük ''keşke''lerinden biri oldu.
9 Ekim 2018 Salı, 16:14:11
Güncelleme: 16:15:13
İşte Fatih Terim'in en büyük pişmanlığı!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Genoa'da forma giyen Krzysztof Piatek'e yanıyor.
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İşte Fatih Terim'in en büyük pişmanlığı!
Tecrübeli teknik adam sezon başında, Polonyalı golcünün alınması için de yönetime rapor vermişti.
İşte Fatih Terim'in en büyük pişmanlığı!
Piatek için Genoa ile yarışa giren G.Saray'da o dönemde Gomis'in takımdan ayrılıp ayrılmayacağı henüz netleşmemişti.
İşte Fatih Terim'in en büyük pişmanlığı!
Polonyalı golcü, bu nedenle 4.5 milyon euro'ya İtalyan ekibine giderken, geride kalan 7 haftada inanılmaz bir performans gösterdi.
İşte Fatih Terim'in en büyük pişmanlığı!
Serie A'da forma giydiği 7 maçın tamamında gol atarak 9 gole ulaştı.
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İşte Fatih Terim'in en büyük pişmanlığı!