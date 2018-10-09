İşte Fatih Terimin en büyük pişmanlığı! - Galeri - Fotomaç
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    09 Ekim 2018, Salı
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    GALERİ

    İşte Fatih Terim'in en büyük pişmanlığı!

    Galatasaray'ın sezon başında ilgilendiği Krzysztof Piatek, performansıyla Fatih Terim'in en büyük ''keşke''lerinden biri oldu.
    9 Ekim 2018 Salı, 16:14:11 Güncelleme: 16:15:13
    İşte Fatih Terim'in en büyük pişmanlığı!
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    İşte Fatih Terimin en büyük pişmanlığı!

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Genoa'da forma giyen Krzysztof Piatek'e yanıyor.

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    İşte Fatih Terim'in en büyük pişmanlığı!
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    İşte Fatih Terimin en büyük pişmanlığı!

    Tecrübeli teknik adam sezon başında, Polonyalı golcünün alınması için de yönetime rapor vermişti.

    İşte Fatih Terim'in en büyük pişmanlığı!
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    İşte Fatih Terimin en büyük pişmanlığı!

    Piatek için Genoa ile yarışa giren G.Saray'da o dönemde Gomis'in takımdan ayrılıp ayrılmayacağı henüz netleşmemişti.

    İşte Fatih Terim'in en büyük pişmanlığı!
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    İşte Fatih Terimin en büyük pişmanlığı!

    Polonyalı golcü, bu nedenle 4.5 milyon euro'ya İtalyan ekibine giderken, geride kalan 7 haftada inanılmaz bir performans gösterdi.

    İşte Fatih Terim'in en büyük pişmanlığı!
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    İşte Fatih Terimin en büyük pişmanlığı!

    Serie A'da forma giydiği 7 maçın tamamında gol atarak 9 gole ulaştı.

    TAKVİM

    İşte Fatih Terim'in en büyük pişmanlığı!
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    İşte Fatih Terimin en büyük pişmanlığı!
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