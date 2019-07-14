Galatasaray'da transfer harekatı tam gaz sürüyor. Sarı-kırmızılılar gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için temaslarını sürdürürken bazı isimlerle de yollarını ayırdı. Son olarak Fernando Reges'i Sevilla'ya satan Galatasaray'da Fatih Terim orta sahaya transfer yapılmasını istedi. En ciddi aday ise Fabian Delph. İngiliz isim için temaslarını sürdüren Galatasaray'ın bu transferde birçok rakibi bulunuyor. Bir bahis sitesi Fabian Delph'in hangi takıma transfer olacağına dair bahis açarken Galatasaray'a da yer verdi. İşte Delph transferi için Galatasaray'a verilen oran...
14 Temmuz 2019 Pazar 20:56
Güncelleme: 14.07.2019 21:02
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İşte Fabian Delph'in Galatasaray'a gelme oranı!
Galatasaray transfer girişimlerini sürdürürken birçok isimle de yollarını ayırdı.
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İşte Fabian Delph'in Galatasaray'a gelme oranı!
Muğdat Çelik, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş ile sözleşme yenilemeyerek takımdan gönderen Sarı-Kırmızılılar, son olarak Rrezilya'lı orta saha Fernando Reges'i 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Sevilla'ya satmıştı.
İşte Fabian Delph'in Galatasaray'a gelme oranı!
Bunun üzerine Fatih Terim orta sahaya takviye yapılmasını istedi ve adaylar belirlendi.
İşte Fabian Delph'in Galatasaray'a gelme oranı!
Orta saha için birçok isim belirleyen Sarı-Kırmızılılar'da taraftarı en çok heyecanlandıran isim ise Manchester City'nin yıldızı Fabian Delph.
İşte Fabian Delph'in Galatasaray'a gelme oranı!
Diğer adaylar ise Flamengo'da forma giyen Gustav Cuellar ve Fransa 2. Lig'nde forma giyen genç isim Cheick Doucoure.