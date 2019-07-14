İşte Fabian Delph'in Galatasaray'a gelme oranı!

Galatasaray'da transfer harekatı tam gaz sürüyor. Sarı-kırmızılılar gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için temaslarını sürdürürken bazı isimlerle de yollarını ayırdı. Son olarak Fernando Reges'i Sevilla'ya satan Galatasaray'da Fatih Terim orta sahaya transfer yapılmasını istedi. En ciddi aday ise Fabian Delph. İngiliz isim için temaslarını sürdüren Galatasaray'ın bu transferde birçok rakibi bulunuyor. Bir bahis sitesi Fabian Delph'in hangi takıma transfer olacağına dair bahis açarken Galatasaray'a da yer verdi. İşte Delph transferi için Galatasaray'a verilen oran...