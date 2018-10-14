İspanyol devi peşinde! - Galeri - Fotomaç
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    İspanyol devi peşinde!

    İki İspanyol takım arasında Rodrigues savaşı çıktı
    14 Ekim 2018 Pazar, 01:47:12
    İspanyol devi peşinde!

    Aslan'ın yıldız futbolcusu Garry Rodrigues'i Villarreal kadrosuna katmak için büyük çaba harcarken yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    İspanyol devi peşinde!

    İspanyol medyasının haberine göre İspanya'nın köklü kulüplerinden Valencia da Garry Rodrigues'i kadrosuna katmak için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

    İspanyol devi peşinde!

    İspanyollar, "Garry için savaş çıkacak... Villarreal ve Valencia Ocak ayında Rodrigues'i almak için yarışacak" yorumu yaptı.

    İspanyol devi peşinde!

    Sarı-Kırmızılı futbolcu gerek hızı gerekse oyunuyla taraftarların gözbebeği...

    İspanyol devi peşinde!
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