İspanyol devi peşinde! - Galeri - Fotomaç
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İspanyol devi peşinde!
İki İspanyol takım arasında Rodrigues savaşı çıktı
14 Ekim 2018 Pazar, 01:47:12
Aslan'ın yıldız futbolcusu Garry Rodrigues'i Villarreal kadrosuna katmak için büyük çaba harcarken yeni bir iddia daha ortaya atıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İspanyol medyasının haberine göre İspanya'nın köklü kulüplerinden Valencia da Garry Rodrigues'i kadrosuna katmak için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
İspanyollar, "Garry için savaş çıkacak... Villarreal ve Valencia Ocak ayında Rodrigues'i almak için yarışacak" yorumu yaptı.
Sarı-Kırmızılı futbolcu gerek hızı gerekse oyunuyla taraftarların gözbebeği...