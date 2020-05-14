İndirim talebine şartlı 'Evet' demişti! Gönderiliyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Mayıs 2020, Perşembe
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İndirim talebine şartlı "Evet" demişti! Gönderiliyor

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı değerlendiren Galatasaray gelecek sezon çalışmalarına başladı. Yeni sezonda kadrosuna takviye yapmayı planlayan sarı kırmızılı ekip takımdan gönderilecek isimleri de belirlerken flaş bir gelişme yaşandı. Sözleşmesinde indirim beklenen yıldız futbolcu Cimbom'a şart koşmuştu. Bu gelişmenin ardından yıldız futbolcunun takımdan gönderilmesine karar verildi. İşte o isim ve detaylar...

14 Mayıs 2020 Perşembe 06:47 Güncelleme: 14.05.2020 06:51
İndirim talebine şartlı Evet demişti! Gönderiliyor

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada gelirleri duran kulüpler, futbolcular ile maaş indirimi görüşmesine başlamıştı.

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İndirim talebine şartlı Evet demişti! Gönderiliyor

Maaş indirimi konusunda futbolcularından fedakarlık bekleyen takımlardan biri de Galatasaray...

İndirim talebine şartlı Evet demişti! Gönderiliyor

Sarı-kırmızılılar maaş indirimi konusunda futbolcular ile görüşmelere başlamış ve oyuncularına yüzde 30 indirim yapmalarını istediğinde bulunmuştu.

İndirim talebine şartlı Evet demişti! Gönderiliyor

Görüşmeler devam ederken Galatasaray'ın yıldızı Belhanda, indirim teklifine sözleşme şartı koşmuştu.

İndirim talebine şartlı Evet demişti! Gönderiliyor

SÖZLEŞMESİ UZATILMAYACAK

İndirim teklifine "Sözleşmemi uzatırsanız 'evet' derim" şeklinde şartlı onay veren Younes Belhanda'nın sözleşmesinin uzatılmaması kararı alındı.

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