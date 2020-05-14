İndirim talebine şartlı "Evet" demişti! Gönderiliyor

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı değerlendiren Galatasaray gelecek sezon çalışmalarına başladı. Yeni sezonda kadrosuna takviye yapmayı planlayan sarı kırmızılı ekip takımdan gönderilecek isimleri de belirlerken flaş bir gelişme yaşandı. Sözleşmesinde indirim beklenen yıldız futbolcu Cimbom'a şart koşmuştu. Bu gelişmenin ardından yıldız futbolcunun takımdan gönderilmesine karar verildi. İşte o isim ve detaylar...